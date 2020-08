Simona Halep, prima reacție după victoria cu Polona Hercog de la WTA Praga: “Nu am terminat prea bine jocul!”

Simona Halep, numărul 2 în clasamentul WTA, s-a calificat în turul secund al turneului de la Praga, după o victorie cu 6-1, 1-6, 7-6 (7-3) în faţa slovenei Polona Hercog (29 de ani, 45 WTA).

În următorul meci, constănţeanca o va întâlni pe Barbora Krejcikova. Cehoaica de 24 de ani ocupă poziţia 118 în clasamentul mondial.

Halep a început foarte bine partida, dar o revenire de senzaţie a adversarei a împins jocul în set decisiv. Simona a reuşit în cele din urmă să închidă duelul în tiebreak.

Simona Halep: „Trebuie să îmi ajustez jocul. Barbora e foarte bună“

La interviul de la finalul partidei, Simona Halep s-a arătat bucuroasă de revenirea pe teren, dar şi dezamăgită de felul în care a terminat meciul.

„A fost dificil să o înving. Mă deranjează jocul ei. În primul set am evoluat bine, apoi Polona a revenit. A avut ritm, dar am luptat până la capăt. Este foarte bună Barbora, trebuie să fiu pregătită, să îmi ajustez jocul. Nu am terminat prea bine jocul. Este un sentiment minunat să fiu din nou pe teren și sper să am un joc mai bun“, a declarat Simona Halep.

Primul set a fost un recital de tenis din partea Simonei Halep, care s-a impus cu 6-1. A fost primul set după o lungă perioadă de pauză, provocată de pandemia de coronavirus.

Românca a încasat peste 3000 de dolari pentru victorie!

În actul secund, însă, lipsa de meciuri s-a simţit, iar erorile au apărut din ce în ce mai des în jocul Simonei. „Scurtele“ slovenei au pus probleme, iar la final a fost 6-1 pentru Polona Hercog.

Totul s-a decis în partea a treia. Halep a făcut break pentru 3-1 şi 5-3, dar Hercog a revenit de fiecare dată imediat. S-a ajuns la tiebreak, unde Halep s-a impus, în cele din urmă, cu 7-3.

De 7 mingi de meci a avut nevoie Simona Halep pentru a închide meciul cu Polona Hercog. 3.,150 de dolari şi 30 de puncte în clasament va încasa românca pentru calificarea în turul secund de la Praga. Dacă va ridica trofeul, va lua 280 de puncte şi 25.000 de dolari.

