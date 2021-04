Simona Halep s-a retras de la Fed Cup! A treia jucătoare a lumii ratează confruntarea cu Italia

Simona Halep nu va participa nici anul acesta la Fed Cup. Anunțul pică cum nu se poate mai prost pentru jucătoarele noastre, cu doar o săptămână înaintea meciului de baraj cu Italia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa de Fed Cup a României a primit o lovitură puternică înainte de meciul de baraj împotriva Italiei care va avea loc weekend-ul viitor la Cluj. Numărul trei mondial a decis să nu mai joace pentru România, după ce s-a retras și de la turneele de la Doha și Dubai din cauza problemelor medicale.

Cristian Tudor Popescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre problemele medicale ale Simonei Halep, care au forțat-o să se retragă și de la turneul de la Miami.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep s-a retras de la Fed Cup! Accidentarea de la Miami îi pune bețe în roate

Conform sport.ro, Simona Halep a luat decizia să nu mai participe nici la Fed Cup, din cauza problemelor medicale care au survenit la turneul de la Miami, după ce Monica Niculescu reușise să o convingă să ajute România în barajul cu Italia.

Simona Halep s-a retras de la Miami din cauza unei accidentări la umăr pe care a acuzat-o în partida contra Carolinei Garcia, din turul al doilea și s-a retras înainte de meciul cu Anastasija Sevastova. Jucătoarea este chinuită de accidentări, după ce și la Australian Open a acuzat dureri mari la spate.

ADVERTISEMENT

„O să încep cu partea în care am declarat anul trecut în decembrie că nu o să joc Fed Cup, că am turneu săptămână de săptămână și aș fi vrut să fiu cât se poate de fresh la Jocurile Olimpice. Dar, nejucând luna aceasta deloc, am avut timp să mă odihnesc, să mă recuperez și vreau să spun că o să joc Fed Cup”, declara optimistă Simona la finalul lui martie, însă accidentarea se pare că e mai gravă decât s-a crezut.

Federația Română de Tenis a confirmat știrea: „Nu s-a antrenat deloc”

Federația Română de Tenis a reacționat printr-un comunicat și a confirmat informațiile apărute în presă: „Din păcate, Simona Halep nu mai poate juca pentru România în întâlnirea cu Italia, nerefăcându-se la timp după accidentarea la umăr. Simona nu s-a putut antrena deloc în ultima perioadă, așa că nu putea veni la echipă nepregătită”, se arată în comunicatul Federației Române de Tenis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu declara pentru gsp.ro că Simona Halep a mers la același doctor pe care l-a consulat și reputatul ziarist, care are niște probleme asemănătoare: „Are probleme cu spatele de mult, nu de acum. Sunt deja vreo trei, patru ani. A fost la un moment dat la același medic la care am ajuns și eu, cu coloana. Are o problemă, iar acea problemă nu trece. Vă spun pentru că eu am o problemă similară”, declara acesta la „Prietenii lui Ovidiu”.

Astfel, pentru România este a treia absență importantă, după cea a Irinei Begu și a lui Jaqueline Cristian. Noul căpitan nejucător, Monica Niculescu, nu le-a convocat nici pe Raluca Olaru și Ana Bogdan, în timp ce Sorana Cârstea a declarat că nu va mai juca pentru România. În acest moment, din lotul echipei de FED Cup fac parte Patricia Țig (63 WTA), Irina Bara (132 WTA) și Mihaela Buzărnescu (136 WTA).

ADVERTISEMENT