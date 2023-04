Simona Pătruleasa a scăpat de corvoada mesei de Paște: „E ceva foarte simplu”

Simona Pătruleasa este răsfățată de mamă chiar și la 48 de ani. Postului Paștelui a fost mai ușor de ținut cu preparatele delicioase ale acesteia, dar vedeta Kanal D a scăpat și de corvoada pregătirilor pentru masa de sărbătoare. Și-a dezvăluit planurile în exclusivitate pentru FANATIK.

Simona Pătruleasa nu face pregătiri pentru Paște. Unde petrece anul acesta

Paștele reprezintă pentru familii un prilej să se reîntâlnească. Vedetele nu fac o excepție, iar Simona Patruleasa a mărturisit că an de an se bucură de sărbătoare în sânul celor dragi. FANATIK a întâlnit-o la evenimentul de lansare a și a aflat ce planuri are anul acesta.

Alături de soțul său, Sabin Ivanof, și de Ingrid, vor merge la bunici. „Noi nu ne facem planuri de sărbători. Și de Paște, și de Crăciun stăm acasă cu părinții. De când o avem pe Ingrid petrecem cu bunicii. Pentru că este mare lucru că îi avem pe toți 4 și vrem să ne bucurăm cât mai mult și nu plecăm nicăieri”, ne-a spus Simona Pătruleasa.

Cât despre Iepuraș, acesta nu mai vine în familia știristei. Ingrid e deja o adevărată domnișoara și, spre dezamăgirea mamei sale, nu mai pierde timpul cu vânătoarea ouălor de ciocolată. „Nu crede Ingrid în iepuraș. Când era mai mică ascundeam ouă de ciocolată și le căutam prin iarbă.

Dar acum face la sfârșitul anului 12 ani și nu prea mai este cu iepurașul. A crescut, dar mie îmi place să-ți spun sincer. Eu și acum m-aș apuca să ascund ouă de ciocolată. Eu am un suflet de copil, ea este mai matură uneori decât mine”, a declarat Simona Pătruleasa.

„Gătește mama atât de bine, încât e păcat”

După o perioadă în care a ținut post, Simona Pătruleasa este pregătită să se înfrupte din toate bucatele tradiționale. Dar vedeta de la Kanal D se poate considera norocoasă, căci mama a scăpat-o de corvoada pregătirilor.

„De mâncat, mănânc, pentru că am deja câteva săptămâni, de când nu mănânc de dulce. Mănânc de post. Și o să mănânc, abia aștept, mai ales cozonac, ouă, de toate. De gătit să știi că nu îmi fac decât prăjituri pentru că gătește mama atât de bine, încât e păcat”, ne-a spus

Chiar și în post, Simona Pătruleasa a mâncat tot ce și-a dorit, inclusiv dulciuri gătite în casă. „Mănânc și paste. Mănânc salate, fructe, sucuri, dar nu acidulate. Nu mănânc foarte mult. Nu mănânc pâine, mănânc pâine uscată neagră, sunt atentă. Mi-a făcut mama salam de biscuiți de post care a fost grozav. S-a gândit că poate îmi e greu, dar nu, m-am obișnuit, adică e ceva foarte simplu”, a dezvăluit Simona Pătruleasa în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce meserie ar fi avut Simona Pătruleasa dacă nu lucra în televiziune

După ani întregi în care publicul s-a obișnuit să o vadă la pupitrul știrilor este greu de crezut că Simona Pătruleasa ar fi putut să aibă o altă meserie. Totuși, știrista are mai mai multe pasiuni pe care și-ar fi dorit să le cultive, iar unele sunt împărtășite și de Ingrid.

„Dacă nu aș fi făcut televiziune, nu știu, mi-a plăcut foarte mult și în învățământ pentru că îmi plac copiii, dar nu cred că aș mai avea răbdare sincer. Nu știu, ceva legat probabil de design interior. Îmi plac foarte mult casele vechi, și mi se pare un business frumos de găsit case valoroase, case vechi cu arhitectură extraordinară și să le renovez.

Ingrid îmi spunea că acesta este business-ul ei de viitor, dar m-am gândit că dacă o să fac asta, până la finalul renovării, o să mă atașez de case și nu o să vreau să le mai dau”, a ne-a mărturisit Simona Pătruleasa.