Simona Trașcă, cadou inedit primit de ziua sa de naștere. Are legătură cu ÎPS Teodosie

Blondina a primit un cadou inedit primit de ziua sa de naștere care a avut loc pe 1 ianuarie. Are legătură cu , vedeta fiind o persoană credincioasă și care nu renunță la credință nicio după o noapte în club.

Simona Trașcă, dar special primit în prima zi a anului de la ÎPS Teodosie. Vedeta și-a aniversat ziua de naștere

Simona Trașcă a petrecut noaptea dintre ani alături de mai multe prietene, însă a plecat devreme din local pentru a merge la slujba din prima zi din an, când și-a sărbătorit și ziua de naștere. A mers într-un lăcaș de cult din Constanța.

La momentul respectiv în Biserică slujea ÎPS Teodosie, vedeta fiind bucuroasă că a primit un cadou neașteptat de la preot. Blondina susține că a simțit că este o persoană binecuvântată după ce a fost miruită.

„Am făcut Revelionul la Constanța la o prietenă de-a mea și am fost cu ea la slujbă, iar slujba era făcută chiar de Înalt Preasfințitul Teodosie. Și îți dai seama că am avut emoții.

Chiar îmi place, cred că are foarte mare har și am stat la slujbă, am primit și binecuvântarea de început de an, de ziua mea, pentru toți cei sărbătoriți a urat.

S-a terminat slujba, s-a dus în altar, un alt preot a miruit, am stat la coadă la miruit și după ce m-a miruit, nici nu a durat foarte mult și a ieșit din altar și mi-a pus și mie mâna pe cap și m-a binecuvântat.

M-a luat tremuratul, nu am simțit niciodată așa ceva în viața mea”, a mărturisit Simona Trașcă într-o emisiune de la .

Simona Trașcă, pe urmele Danielei Crudu

Simona Trașcă calcă de ceva vreme pe urmele frumoasei brunete Daniela Crudu și a luat decizia să-și facă cont pe celebra platformă pentru adulți unde se plătește abonament. regretă că nu a început mai devreme.

În prezent, blondina este mulțumită de veniturile pe care le încasează, precizând că era păcat să nu publice fotografiile pe care le realizează având în vedere că are o siluetă de invidiat.