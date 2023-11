Singurul jucător al Universității Craiova lăudat de Mihai Rotaru: “E crescut în peluză!”

E vorba despre portarul Laurențiu Popescu, cel care ”a scos” echipa în cel puțin 10 dintre cele 15 partide disputate, lucru transmis de patronul oltenilor, Mihai Rotaru. Înainte de toate, Mihai Rotaru a glumit atunci când a fost întrebat cu cine ține, cu FCSB sau cu Rapid.

Singurul jucător al Universității Craiova lăudat de Mihai Rotaru

”Sunt atât de supărat, că nu mă interesează. Cu cine joacă CFR? Țin cu Hermannstadt!”, a explicat Rotaru. Ulterior, Horia Ivanovici l-a întrebat pe patronul Mihai Rotaru dacă intenționează să dea afară de la echipă jucători.

ADVERTISEMENT

”Cine pleacă? Habar n-am, dar evaluări vor fi. Uite, o să fac o excepție, am spus-o în cercul meu privat, Popescu este cel mai constant portar din România. Cred că din 15 meciuri are minim 10 în care el ne-a scos. Nu îmi dau cu părerea despre echipa națională, dar e cel mai constant portar. E al nostru, din Craiova, e crescut în galerie.

El și Tudor Băluță de la Farul au fost crescuți în Peluza Nord”, a mărturisit Mihai Rotaru. Totodată, patronul Universității Craiova a remarcat cum lumea crede că jucătorii sunt ”cocoloșiți” doar pentru că nu sunt criticați în public.

ADVERTISEMENT

”De unde pleacă lucrul ăsta că cocoloșim jucătorii? Păi, eu niciodată nu o să-i critic în public”, a explicat Rotaru. Interesant, probabil tocmai pentru că lumea spune că jucătorii Craiovei sunt răsfățați, Mihai Rotaru a decis să-i ”pedepsească” și să nu le mai plătească banii la timp.

”Nu avem probleme de disciplină și nu am avut niciodată la Universitatea Craiova. Nu cred că vom avea. Nu și-au luat salariile de trei săptămâni și nimeni n-a ridicat mâna să întrebe de ce. Nici nu ar avea curajul să o facă.

ADVERTISEMENT

Am încercat să folosesc și această formă să îmi exprim nemulțumirea, să încercăm toți să înțelegem că e un semnal. ‘Bă, dacă după 10 ani omul ăsta nu ne dă salariile poate e o problemă’”, a explicat patronul Universității Craiova.

Banii ar fi trebuit să le fie achitați ”juveților” după meciul împotriva celor de la FCU Craiova 1948, însă remiza l-a determinat pe patron să mai amâne această plată. ”Eu speram că o să le dau după o victorie în meciul cu FC U.

ADVERTISEMENT

Din păcate n-am această ocazie. Nu există. Până nu văd că echipa se așează nu discutăm. Nu e vorba de bani, ci de uzul meu de a ieși puțin din tipar. Suporterii protestează într-un fel, media într-un fel”, a explicat Rotaru.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Singurul jucător lăudat de Mihai Rotaru