Singurul meci de tenis din istorie care s-a terminat 6-0, 6-0 la Turneul Campionilor: ”Bătut de la vestiare”

Victima lui Federer a fost atunci argentinianul Gaston Gaudio, într-o partidă care s-a disputat în China, la Sghanghai. Partida s-a jucat pe 19 noiembrie 2005 și a ținut doar 49 de minute. Gaston Gaudio era al 7-lea jucător din clasamentul ATP în acel moment, în timp ce elvețianul Roger Federer era lider mondial și n-a avut milă de adversar nici măcar un game.

Singurul meci de tenis din istorie care s-a terminat 6-0, 6-0 la Turneul Campionilor

Era a 6-a întâlnire dintre cei doi, din carieră, însă niciodată Gaudio nu s-a gândit că va suferi o astfel de umilință. După meci, argentinianul transmitea că a fost extrem de obosit după mai multe meciuri lungi, câștigate cu greu în ”grupa aurie”. De altfel, argentinianul recunoștea că Roger Federer a câștigat meciul încă ”de la vestiare”.

“Nu am nicio scuză. Am jucat împotriva celui mai bun tenismen din istorie. Nu sunt multe de spus acum. Sunt supărat, dezamăgit, dar nu am ce face. Am vrut să părăsesc terenul, cred sincer că m-a bătut de la vestiare. Preferam să nu fiu aici azi. Am crezut înainte de meci că mă voi descurca mai bine, dar nu a fost cazul. Cei mai mulți dintre jucători sunt învinși de el dinainte să intre pe teren.

? Nu cred că întrebarea asta e pentru mine, întreabă pe altcineva. Se întâmplă o dată în viață și mi s-a întâmplat mie. Sunt trist pentru asta, nu-mi place, dar se pot întâmpla lucruri mai rele“, transmitea Gaudio în acel moment, vizibil afectat de înfrângere. Gaudio era ulterior ”răzbunat” de compatriotul David Nalbandian, care-l învingea în finală pe Roger Fedrer după un meci cu cinci seturi, extrem de intens, cu scorul de 6-7 (4-7), 6-7 (11-13), 6-2, 6-1, 7-6 (7-3).

era a 35-a consecutivă, un record deținut până atunci de marii jucători Bjorn Borg (1978) și Thomas Muster (1995). ”Îmi căutam ceva încredere după ce am pierdut un set în fiecare meci. Nu putea fi mai perfect decât atât”, declara Federer după meci, în condițiile în care elvețianul revenise de doar 6 săptămâni după o accidentare la glezna dreaptă.

”Starul elvețian, în vârstă de 24 de ani, are un record de 81-3 anul acesta și nu a pierdut niciun meci de la înfrângerea în semifinala de la French Open în fața lui Rafael Nadal, pe 3 iunie. Are o victorie mai departe de a egala recordul lui John McEnroe pentru cea mai bună victorie în epoca Open”, scria , în 2005.

Federer era oricum deținătorul unui alt record incredibil: câștigase ultimele 24 de finale jucate și era neînvins în circuit de doi ani. Și mai interesant, Federer nu obținuse până atunci niciodată o victorie cu 6-0, 6-0 în turneul ATP. “A fost frumos. Nu mai mult de atât”, a completat elvețianul. “Este extraordinar că am pierdut doar trei meciuri, este un an grozav”, completa marele campion.

Federer își asigurase în acel moment locul 1 ATP cu al 11-lea titlu obținut la Bangkok pe 2 octombrie 2005, dar s-a accidentat la glezna dreaptă în timpul unui antrenament și a avut nevoie de șase săptămâni de pauză.

A fost, de altfel, un an bizar pentru mulți jucători înainte de Turneul Campionilor de la Shanghai, pentru că 4 dintre primii 5 jucători calificați la acest turneu nu au putut juca pentru că erau accidentați, inclusiv faimosul Marat Safin, din Rusia.