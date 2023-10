„Slăbuț, slăbuț! Mă așteptam la mai mult”. Fanul lui Rotariu, critic după debutul acestuia la FCSB

Această schimbare nu a fost o surpriză prea mare pentru fanul numărul 1 al lui Dorin Rotariu, Florentin Petre, în condițiile în care fostul jucător al lui Dinamo mai are de tras pentru a ajunge la nivelul dorit. Întrebat cum ar putea comenta într-un cuvânt evoluția lui Rotariu, Florentin Petre nu s-a ferit și a transmis sec: ”Slăbuț!”.

Fanul lui Rotariu, critic după debutul acestuia la FCSB

”Sincer, mă așteptam mult mai mult de la el. Se vede că a trecut print-o perioadă prin care jocurile în picioare, nu a avut constanță, prospețime. Se vede că lipsa jocurilor l-a tras puțin înapoi. Merg pe mâna lui, pe o revenire rapidă. Aseară? Slăbuț. Aș fi vrut mult mai multe de la el, mai ales că joacă la un club cu pretenții, care nu te așteaptă. Probabil meciurile viitoare va juca mai bine”, a declarat Petre.

În direct la Fanatik SuperLiga, fostul jucător al lui Dinamo anunță că Dorin Rotariu știa prea bine că s-a dus la o echipă cu pretenții, unde patronul Gigi Becali nu va accepta pași greșiți, astfel că risca să fie schimbat la pauză din primul meci. ”Știa unde s-a dus, psihic el este destul de bine pregătit, cu toate că vor urma vremuri grele acolo, îi va fi greu, concurența este mare, dacă nu dă randament rapid cu siguranță lucrurile se vor complica pentru el”, a completat Petre.

”Ai văzut, Gigi a zis astăzi că probabil va fi folosit vârf, cu Băluță în dreapta. Crezi că se va descurca?”, a remarcat și Horia Ivanovici, însă concluzia a tras-o tot Florentin Petre. ”Noi vârf l-am debutat la Dinamo, avea niște calități încă de mic de atacant, pe noi ne-a mulțumit, a jucat bine, a dat goluri, tot acolo îi este locul. Are simțul porții, simte jocul, și pasa pe care i-a dat-o lui Compagno. Calități are, dar nu își găsește busola”, a declarat Petre.

Gigi Becali nu a fost prea aspru cu Dorin Rotariu

Cu toate că a decis să-l înlocuiască la pauză pe Rotariu, patronul Gigi Becali nu a fost exagerat de aspru cu acest fotbalist, semn că va mai avea răbdare câteva etape până va lua decizii radicale. ”Roti nu prea se apără el. Băluță e bun și colo, și colo. Nu că e bun, e foarte bun. Când intră el în teren, se vede. Trebuie jucat în viteză”, a declarat Gigi Becali.

Între timp, antrenorul Elias Charalambous a mărturisit că nu îl cunoștea pe bine pe Rotariu, însă e impresionat de calitățile acestui fotbalist. “Să fiu sincer, sunt foarte surprins de Rotariu. Nu îl cunoșteam personal, doar am urmărit niște meciuri înainte de transfer. A venit într-o formă foarte bună, având în vedere că nu a jucat de foarte mult.

Atitudinea lui este foarte bună, s-a antrenat foarte bine, suntem fericiți să avem un astfel de jucător în lot, a fost un transfer foarte bun”, declara Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari. Dorin Rotariu anunța că a venit la FCSB pentru a forța revenirea la naționala României și pentru a câștiga titlul.

