Slavko Perovic are din nou probleme la inimă. Fostul medic al lui Dinamo trage un semnal de alarmă: „Poate suferi de moarte subită ca Ekeng!“

Ziua şi problema la Dinamo. Ieri, jucătorii au refuzat să intre pe teren în amicalul cu FC Voluntari, iar astăzi, problemele cardiace ale atacantului Slavko Perovic au revenit. Finalul de sezon este incert.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 7 iunie, ora 19:10 / Adrian Motoacă, fostul doctor al lui Dinamo, a explicat care este situația lui Perovic și a dezvăluit riscurile mari la care acesta se supune dacă nu va respecta pașii medicali care i-au fost indicați. Motoacă trage un semnal de alarmă și spune că nu e exclusă o nouă tragedie, ca în cazul lui Patrick Ekeng.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

„Perovic are o problemă mai veche ce a fost depistată și în Turcia și în Serbia. EKG-ul făcut arată niște unde T negative. Lui i s-a dat de la Spitalul Fundeni o perioadă de ”detraining” pentru a vedea dacă dispar aceste anomalii. Eu am stat alături de el aproape trei luni. Nu e de joacă, poate suferi de moarte subită cum a fost la Ekeng! Perioada de ”detraining” nu s-a respectat și jucătorul a forțat să se antreneze. Eu nu sunt de acord cu chestiile astea, chiar dacă conducerea clubului a fost. Sunt niște pași medicali clar de urmat, iar el nu i-a urmat. Eu am fost criticat de Bălănescu că nu m-am ocupat, dar conducerea l-a forțat mai repede decât spun medicii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trebuie să facă investigații din șase în șase luni. Trebuie văzută evoluția. Dacă există risc de 5%, e foarte mare din punctul meu de vedere. Boala lui Perovic poate evolua în funcție de antrenamente. Dacă pregătirea e mai dură, cordul suferă, dacă e mai relaxat antrenamentul, poate că nu avansează. Perovic trebuia să facă din nou analize în martie, iar acum cei de la Dinamo s-au trezit cu o vizită medicală ce le-a dat planurile peste cap. Electricitatea inimii dă semne că ceva nu e în ordine”, a declarat Adrian Motoacă pentru Prosport.

ȘTIRE INIȚIALĂ, 7 iunie, ora 15:20

ADVERTISEMENT

Bătineanu, despre sănătatea lui Perovic: „Problemele medicale sunt între pacient şi doctor!“

Pe 3 iunie, dinamoviştii au făcut vizita medicală la INMS. În urma acesteia au apărut semne de întrebare în ceea ce-l priveşte pe atacantul sârb Slavko Perovic, scrie Prosport.

Specialiştii de la INMS au cerut clubului Dinamo să îi monteze un holter lui Petrovic pentru monitorizarea activităţii cardiace. Toate datele colectate se vor întoarce la INMS pentru analiză, iar ulterior se va lua hotărârea dacă atacantului i se eliberează viza medicală sau nu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liviu Bătineanu, doctorul revenit la Dinamo, este reticent în a-i da drept de joc sârbului, mai ales după ce s-a întâmplat cu Ekeng şi Neagoe. Patrick Ekeng s-a prăbuşit pe gazon şi a decedat ulterior din cauza problemelor cardiace. Se întâmpla în 2016. Iar la începutul sezonul, Eugen Neagoe, atunci antrenorul lui Dinamo, a suferit un atac de cord în timpul partidei cu Universitatea Craiova, fiind preluat rapid de ambulaţă. Ambele evenimente s-au petrecut în mandatul lui Bătineanu.

Doctorul dinamovist a refuzat să discute despre probleme de sănătate ale jucătorului. „Problemele medicale nu se discută cu mass-media, problemele medicale sunt între pacient și doctor. Eu nu discut problemele medicale. Există un purtător de cuvânt al clubului, care va discuta despre ceea ce se poate discuta. Deci nu discut despre problemele medicale, dacă există“, a declarat Bătineanu, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Vorbim despre tot ce vreți voi, dar nu la telefon. Vă spun ce înălțime are, ce greutate, chestii d-astea. Eu nu vorbesc despre starea lui de sănătate. Nu e normal să vorbesc“, a încheiat, nervos, medicul dinamovist.

Perovic a jucat deja pentru „câini“ în amicalul câştigat în faţa Rapidului cu 1-0, autorul singurului gol fiind chiar sârbul. Atacantul a ajuns la formaţia „alb-roşie“ în iulie 2019 şi a debutat pe 15 iulie contra Viitorului. După acel meci însă, sârbul a lipsit trei luni. „Întrebaţi-l pe Prunea unde a dispărut atacantul sârb“, înţepa Mircea Rednic. „Perovic are nişte probleme de sănătate, Bătineanu ar trebui să știe mai bine“, era răspunsul lui Prunea la finalul lui iulie.

ADVERTISEMENT

Revenit în octombrie în primul „11”, Perovic a explicat: „A fost o perioadă dificilă pentru mine. Nu m-am gândit să renunț la fotbal. Am forțat lucrurile cât am putut, ca să se rezolve problema. Am vrut să rămân la Dinamo. Nu am nimic. Sunt sănătos! Am doar cardiopatie, ca 80% dintre jucători. Antrenorul Uhrin a vrut să rezolvăm problema și îi sunt recunoscător. M-a ajutat foarte mult! A crezut în mine și mi-a dat o șansă!“.