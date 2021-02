Smiley, prima reacție după declarația interlopului Lucian Boncu: ”Numele meu a fost folosit nefondat”

Smiley a reacționat în legătură cu declarațiile interlopului Lucian Boncu, care a afirmat că i-ar fi preparat cocaină la bong într-un club bucureștean în vara lui 2019. Cântărețul susține că nu are nicio legătură cu bărbatul arestat pentru trafic de droguri.

Prezentatorul de la „Românii au talent” a mărturisit că nu este adeptul consumului de substanțe interzise pentru că acest lucru contravine principiilor și valorilor sale. Artistul a ținut să mai adauge că totul este doar o poveste inventată, numele său fiind folosit în mod abuziv.

Mai mult decât atât, juratul de la „Vocea României” a rămas uimit de cele scrise în presă zilele trecute, precizând că nu a fost contactat pentru a i se cere dreptul la replică. Acesta este și motivul pentru care Smiley a dorit să facă lumină.

Smiley, declarație dură despre scandalul consumului de substanțele interzise

„De-a lungul anilor, numele meu a fost folosit abuziv în tot felul de contexte, fără că eu să fiu întrebat cât adevăr este în ele.

Mereu am considerat că acesta este unul dintre prețurile celebrității, să fii menționat într-o situație controversată, fără că tu să ai vreo legătură cu subiectul, doar pentru a se atrage atenția asupra unei situații sau persoane, a unui eveniment sau context.

Nu pot să fiu de acord și nu pot să stau fără reacție atunci când numele meu este menționat nedrept într-un context care îmi contrazice principiile și valorile.

În ultimele 24 de ore s-a rostogolit în presă o poveste, spusă de o persoană pe care nu o cunosc și căreia nu îi cunosc și nici nu aș vrea să-i cunosc anturajul. Este o poveste inventată în ceea ce privește implicarea mea.

Știu că nu este prima și, cel mai probabil, nu va fi nici ultima, însă ea îmi încalcă o regulă de bază pe care o susțin în viață mea privată și profesională: NU drogurilor! Ca urmare, consider că este datoria mea să iau imediat atitudine publică.

Povestea despre care am citit și eu cu uimire este, se pare, parte dintr-un demers legal, de cercetare, demers despre care nu știu nimic, nu am fost contactat sau întrebat nimic de autorități și nici de autorii articolelor care au publicat-o”, a spus cântărețul, potrivit newsweek.ro.

Smiley nu a ezitat din a-și spune punctul de vedere legat de scandalul în care a fost implicat fără voie, menționând că este nedrept să-i fie târât numele numai pentru a se crea controversă. Iubitul Ginei Pistol spune că nu este nimic adevărat în povestea cu drogurile, mai ales că el este o persoană deschisă.

„Înțeleg că poate nu am destulă controversă în viața mea, iar unii simt nevoia să mă integreze abuziv în discursul lor, însă este nedrept să se întâmple asta fără niciun sâmbure de adevăr sau fără nicio verificare a veridicității informației.

Sunt de 20 de ani în industria muzicală și de divertisment. Beneficiez de atenția oamenilor și a presei. Atât activitatea profesională, cât și viață personală sunt atent monitorizate atât de oamenii care admira muncă mea, cât și de reprezentanții presei.

Am vorbit deschis despre orice aspect al muncii mele, am răspuns, atunci când a fost momentul, tuturor întrebărilor legate de viață personală, am fost și sunt un adept al dialogului având la baza adevărul și respectul reciproc.

Vă mulțumesc pentru că acordați atenție punctului meu de vedere în această situație, că înțelegeți cât de important este adevărul și că îmi acordați dreptul de a da replică în această situație aberantă în care numele meu a fost folosit nefondat”, a completat Smiley.