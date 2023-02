Smiley, reacție neașteptată după criticile la adresa filmului Teambuilding: ”Nu știu ce are lumea”

Filmul Teambuilding a întrecut până și așteptările producătorilor. Pelicula nu doar că a înregistrat un mare succes în cinematografe, dar și pe Netflix. Smiley s-a uitat și el la film, având în vedere că acesta a stârnit și numeroase controverse în ultima perioadă.

Ce părere are Smiley despre filmul Teambuilding

Artistul a oferit un interviu recent în care a vorbit pe acest subiect. El a recunoscut nu a putut să meargă la cinema la film, din cauza programului extrem de încărcat, dar și pentru faptul că micuța Josephine nu prea le permite părinților un astfel de lux. Chiar și așa, artistul a văzut filmul pe Netflix.

În ciuda faptului că multe persoane au criticat pelicula, Smiley spune că nu înțelege această atitudine, în condițiile în care filmul a fost chiar pe gustul său. Artistul povestește că a râs enorm și că se bucură de succesul pe care pelicula l-a înregistrat de la debut și până acum.

”Am văzut Teambuilding, pot să spun că am căzut de pe canapea de râs. Din păcate, nu am reușit să ajung la cinema pentru că e mai complicat pentru noi să plecăm seara în doi de acasă la cinema, din cauza fetiței care nu ne lasă. Nu știu ce are lumea cu filmul ăsta, dar mie, unul, pot să spun că chiar mi-a plăcut! Am râs foarte tare și mă bucur că a avut un asemenea succes”, a declarat Smiley, într-un interviu acordat pentru .

De asemenea, artistul a mai adăugat și că se bucură de succesul pe care filmele românești îl înregistrează, dar și de faptul că în România se produc din ce în ce mai multe astfel de filme. Și pe Netflix acestea fac furori, iar Smiley consideră că este foarte important ca românii să încurajeze o creație românească.

Smiley, despre experiența din filmul Ramon

Printre altele, Smiley a mai vorbit și despre filmul Ramon, dezvăluind că i-a plăcut mult personajul și de asemenea, că încă din momentul în care Pavel Bartoș i-a dezvăluit ideea, artistul i-a spus că poate conta pe ajutorul său și iată că asta s-a și întâmplat.

Menționăm faptul că deși filmul Teambulding, care a fost produs de Micutzu și BRomania, a fost extrem de apreciat de vedetele din România, dar și de alți oameni celebrii cu experiență în domeniu, acesta a atras și un val mare de critici,

Gazetarul a avut un comentariu mai mult decât acid la adresa peliculei. Acesta dezvăluia că încă din primele momente în care a văzut filmul simțea că ”se retardează” și că ajuns să ”tâmpească”. De asemenea, el mai povestea și că nu a reușit să schițeze nici măcar un zâmbet pe durata filmului.