Șoferiță din Satu Mare, eroină pentru victima unui accident rutier. Julieta a salvat o femeie care a sărit dintr-o mașină în flăcări

Julieta P., o șoferiță care lucrează la o firmă de transport persoane din Satu Mare, este o adevărată eroină. În cursul zilei de miercuri, aceasta a salvat o femeie care .

. În urma unui accident rutier petrecut între localitățile Odoreu și Băbășești, un şofer s-a aruncat dintr-o mașină care a luat foc după ce a lovit un parapet de protecție.

Din informațiile oferite de presa locală aflăm că hainele unei femei au fost cuprinse de flăcări. Victima a suferit arsuri destul de grave la nivelul picioarelor, mâinilor și capului.

Faptul că aceasta încă este în viață i se datorează în bună măsură unei șoferițe aflate în zonă. Fără să stea pe gânduri, aceasta a sărit cu un stingător și o pătură și a stins atât flăcările de pe victimă, cât și pe cele care au cuprins autoturismul.

Publicația prezintă identitatea eroinei din nordul țării. Numele ei este Julieta P.. Aceasta are 54 de ani și este șoferiță de profesie la o firmă de transport persoane.

În cursul după-amiezii, femeia nu a ezitat nicio clipă și a intervenit pentru a salva o viață. A sărit din mașina ei și a reușit să îi salveze viața victimei, ale cărei haine erau cuprinse de flăcări, conform sursei citate.

Julieta povestește momentul de maxim curaj

Eroina din Satu Mare povestește momentele petrecute miercuri. Într-o primă fază, ea a văzut-o pe pasagera de 52 de ani cum sare din vehiculul aflat în flăcări. A intervenit prompt.

”Am văzut cum persoana a sărit din autoturismul din care ieșea fum, hainele îi erau cuprinse de flăcări. Am luat repede o pătură și am stins flăcările de pe hainele acesteia. Am luat repede un stingător și am încercat să sting și flăcările care au cuprins autoturismul.

Ulterior, a mai venit o mașină de pe contrasens, a oprit un bărbat, care m-a ajutat să sting flăcările din autoturism. Apoi au mai ajuns și alte persoane, care au sărit în ajutor. M-a impresionat solidaritatea oamenilor, aș dori să îi remarc pe toți cei care s-au oprit și au intervenit”, a spus șoferița, pentru PresaSM.

În prezent, victima se află la Spitalul Județean Satu Mare. Ea este în stare stabilă și conștientă. S-a ales cu suferit arsuri la nivelul picioarelor, mâinilor și capului. Va fi supusă unor investigații medicale de specialitate.