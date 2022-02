Pe Sofia Vicoveanca și Nicolae Botgros îi leagă o prietenie veche.

Astfel, artista încearcă să-i fie alături cunoscutului dirijor care trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce s-a operat în urmă cu câteva zile la o clinică din Germania.

După ce s-a întors în România, Nicolae Botgros a sunat-o pe Sofia Vicoveanca și i-a spus cum se simte.

Sofia Vicoveanca, adevărul despre starea de sănătate a lui Nicolae Botgros. “Eu îl înțeleg. Și eu mi-am pierdut soțul”

Cunoscutul dirijor a ajuns pe mâna medicilor. Acest a suferit o operație de cataractă la o clinică din Germania, iar acum se recuperează. Nicolae Botgros a amânat cât a putut intervenția, dar din cauza stresului problemele s-au agravat.

La întoarcerea din Germania, acesta a sunat-o pe Sofia Vicoveanca și i-a spus cum se simte. Cunoscuta interpretă de muzică populară a dezvăluit că dirijorul trece prin momente mai grele, dar abia așteaptă să se întoarcă la muncă.

Totuși, se teme să nu se infecteze cu Covid-19. , chiar dacă s-a vaccinat.

“Ieri am vorbit, m-a sunat el. Noi vorbim. Numai cine a pierdut pe cineva poate înțelege starea în care se află. Eu înțeleg, pentru că și eu de 20 de ani mi-am pierdut soțul și știu ce înseamnă să fii singur.

M-a întrebat ce facem pe 14 august, pentru că are multe evenimente și îi e frică să mai ia ceva în plus. Am vorbit cu el, nu e nimic. Cum mi-a propus să lucrăm împreună, e bine.”, a spus Sofia Vicoveanca

Nicolae Botgros a vorbit despre operația suferită în Germania

Cunoscutul dirijor a recunoscut că , dar până acum le-a ignorat. În final a decis să se opereze, pentru că boala care i-a afectat un ochi s-a agravat și risca să-și piardă vederea.

Inițial, acesta s-a temut să călătorească, pentru că încearcă să se protejeze cât mai bine pentru a nu se infecta din nou cu coronavirus.

“M-am întors de la Munchen, m-am operat de cataractă, era avansată pe fond de stres. Acum sunt foarte bine, văd lumea altfel”, a declarat dirijorul