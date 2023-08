Solicitarea pe care a avut-o criminala din Mangalia. Ce i-a cerut mamei să îi aducă în arest

Criminala din Mangalia a avut o solicitare, atunci când . Loredana se află în custodia oamenilor legii, după ce și-a ucis cea mai bună prietenă într-o cameră de hotel din Saturn, la data de 6 august.

Solicitarea pe care a avut-o criminala din Mangalia

Mama ucigașei a oferit câteva declarații jurnaliștilor, după ce și-a vizitat fiica. Aceasta spune că, de când a aflat de atrocitatea comisă de Loredana, se află într-o stare de șoc și ia pastile pentru a-și putea stăpâni stările.

Femeia le-a dezvăluit jurnaliștilor ce solicitare a avut fiica ei: să îi aducă trei shaorma și o pereche de adidași. „E năucită de cap, e aeriană”, a transmis mama Loredanei, potrivit .

Totodată, criminala nu a discutat cu mama ei despre fapta comisă. A preferat să evite acest subiect și să întrebe de frații ei. „Nu am vorbit despre asta, am vorbit despre Raluca, despre Radu, despre Vlăduț, frații ei. Îi este foarte dor de ei”, a spus femeia.

„Loredana era sufletistă, făcea treabă, învăța”

Aceasta susține că fiica ei nu era o persoană violentă și că nu a avut niciodată un comportament care să îi dea de gândit. De altfel, mama Loredanei precizează că fiica ei era sufletistă și totodată „bărbatul casei” de când au rămas singuri.

„Bărbatul casei, că suntem singuri de 9 ani. Era sufletistă, făcea treabă, învăța, se ducea la școală, făcea naveta, pleca la 7 se întorcea la 3. În rest nu știu ce să vă spun.

Am avut un șoc pe loc. Nu am mai gândit, am fost direct dusă la spital. Șoc total a fost, vreo două-trei zile, și cu pastile, eu nu am realizat… Acum iau pastile ca să pot rămâne calmă”, a mai spus mama ucigașei din Mangalia.

Loredana Atănăsoaie , în urma unui conflict pe care cele două l-au avut. La un moment dat, agresoarea nu s-a mai putut stăpâni și a înjunghiat-o pe victimă cu un cuțit.

A lăsat-o să moară, iar apoi i-a băgat trupul într-un geamantan. Ulterior, Loredana i-a lăsat cadavrul într-un parc din Mangalia, acolo unde fata a fost găsită. În urma faptei sale, criminala a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.