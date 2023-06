Marina Almășan aruncă bomba despre ”mâncătoriile” din TVR care i-au adus o somație CNA: „O practică, să zic așa, colegială”

Marina Almășan a intrat în vizorul CNA cu emisiunea pe care o realizează la TVR 2, „Rivalii”. Show-ul s-a ales cu somație publică pentru ediția din 25 martie. Sesizarea fost făcută de cineva chiar din TVR!

Cum a ajuns Marina Almășan să dea raportul în fața CNA. O emisiune despre educația sexuală, motiv de interogatoriu

Contextul: CNA a fost sesizat în legătură cu emisiunea pe care Marina Almășan o realizează la TVR 2, în care, la data de 25 martie 2023, dezbaterea despre emanciparea tinerilor din ziua de azi nu ar fi fost tocmai potrivită pentru un post public.

Mai precis, producției i s-a reproșat că a difuzat pe post o melodie de-ale lui Daniel Iancu, ale căror versuri i-au făcut pe cei din CNA să își pună mâinile în cap și să reacționeze destul de critic.

Tot contextul, însă, nu a fost explicat de la bun început în sesizarea făcută de misterioasa persoană. Vormbi, despre o practică ”colegială”, după cum Marina Almășan a dezvăluit pentru FANATIK.

„Olguța gelofila” i-a supărat pe cei de la CNA. Versurile care puteau duce la amendarea postului public

Cântecul folk „Olguța gelofila” a lui Daniel Iancu și o glumă pe care Marina Almășan a făcută referitoare la căsniciile trainice din India au fost motivele pentru care vedeta TVR a ajuns în fața membrilor Consiliului Național Audiovizual.

Se pare că nu s-ar fi respectat dispozițiile art. 47 din Codul audiovizualului, în care se spune că sunt interzise în programele audiovizuale afirmații „defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/ comunități definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naționalitate, cetățenie, credințe religioase, categorie socială, orientare sexuală etc”.

„Gelu este-n prag de-nsurătoare./ Gelu vrea să ia o fată mare./ Merge prima dată la ASE, Însă bila tot acolo e!. / Gelu totuşi vrea o fată mare./ Alege-o gradiniţă la-ntâmplare./ Olguţa e cu alţi copii la joc, /Şi Gelu se gândeşte:- “Am noroc! “, sunt o parte din versurile cântate de Daniel Iancu, melodie pentru care TVR 2 a primit somație publică.

Marina Almășan aruncă bomba, după ce a ajuns la CNA: „A fost o sesizare venită din partea cuiva și se pare că e chiar cineva din TVR”

Marina Almășan a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, care e, de fapt, adevărul din spatele acestei controverse. a fost pârâtă la CNA chiar de cineva din !

„A fost o sesizare venită din partea cuiva și se pare că e chiar cineva din TVR, dar, mă rog, chestiile astea se mai practică. E o practică să-i zic, așa, colegială, între ghilimele.

Melodia e una satirică, nicidecum una obscenă. Nu îmi stă în obișnuință, după 30 de ani de Televiziune Română, să vin cu chestiuni de natură sexuală. Știu exact ce merge la postul public și ce nu merge. A fost o emisiune satirică, eu așa am programat-o.

Ea a fost considerată ca fiind nepotrivită pentru postul public. De fapt, ăsta a fost mesajul acelei sesizări făcute de nu se știe cine, mă rog, eu știu cine a fost, dar nu vreau să comentez. Am obținut informația, cum să zic, neoficial. A fost o sesizare prin care se întreba cum e posibil ca TVR să difuzeze așa ceva?”, a declarat Marina Almășan pentru FANATIK.

Prezentatoarea emisiunii „Rivalii”, difuzată de TVR 2 a insistat să le explice celor de la CNA tot contextul în care a fost difuzată această melodie.

„Până și fetițele de la grădiniță știu lucruri care n-ar trebui să fie cunoscute de copii”

„La rugămintea mea, pentru că eu m-am întâlnit cu CNA, au fost foarte deschiși cei de la CNA. Au vizionat emisiunea fiind atenți la contextul în care s-a difuzat această melodie. Contextul era un dialog foarte educativ, pe care l-am avut cu medici, psihologi, cu părinți, cu elevi despre emanciparea copiilor din ziua de astăzi în materie de relații între sexe, despre lipsa educației sexuale în școli.

Deci a fost, din punctul meu de vedere, un demers educativ. Eu chiar mă încăpățânez să cred că suntem singura emisiune din România care mai dezbate așa ceva, unde participă și adulți, și adolescenți.

Pentru că e o emisiune de divertisment și trebuie să păstrez și să respect genul programului. Am creat această dezbatere difuzând această melodie satirică a lui Daniel Iancu, care nu e nicidecum un golan. E un părinte și un bunic responsabil.

Mesajul a fost cum că, iată, în zilele noastre, până și fetițele de la grădiniță deja știu lucruri care n-ar trebui neapărat să fie cunoscute de copii. Am dezbătut despre emanciparea foarte avansată, că internetul e cel care poartă vina”, a completat Marina Almășan, pentru FANATIK.

CNA nu a amendat postul. Ce trebuie să facă acum TVR 2

Practic, TVR 2 va trebui să difuzeze avertizarea CNA referitoare la emisiunea din 25 martie. Marina Almășan a explicat, de altfel, pe pagina ei de Facebook de ce telespectatorii vor vedea acel disclaimer. Acel avertisment nu explică tot contextul în care s-au făcut anumite glume în show-ul ei.

Totodată, că a avut ceva de învățat din această tragere de mânecuță. Mai precis, Marina Almășan a spus că va fi mai prudentă de acum încolo. Se va gândi de două ori înainte să expună anumite lucruri care ei i se par firești, căci pot exista oameni deranjați.

Marina Almășan: „O să fiu mai prudentă”

„CNA a considerat că nu e cazul unei amenzi. Doar că, la insistențele doamnei Cristina Pocora, TVR a fost sancționat cu somația pentru nepotrivita difuzare a acestei melodii.

E vorba despre un disclaimer pe care TVR 2 trebuie să îl dea pe post. Eu am explicat și pe pagina mea de Facebook ce stă în spatele acestei somații. Telespectatorul o să vadă doar că e o somație pentru emisiune și n-o să înțeleagă ce dracu’ a făcut aia acolo? Am explicat ca să înțeleagă lumea. Mi-aș dori să nu își imagineze că am făcut cine știe ce abatare.

Probabil a trebuit să am această experiență, că prea au fost toți colegii mei sancționați și eu nu. În fine, eu o iau ca pe o experiență și un semnal de alarmă. Într-adevăr, trebuie să fiu mai atentă, că nu tot ce mi se pare mie normal li se va părea celorlalți. Asta e! O să fiu mai prudentă”, a încheiat Marina Almășan.