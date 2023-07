Sonia Trifan, totul despre relația cu un cunoscut designer: „Am fost lângă el”

Sonia Trifan a făcut lumină în legătură cu viața sa amoroasă, după ce s-a speculat că s-ar iubi cu un cunoscut designer de la noi, Florin Burescu.

Sonia Trifan, de 15 ani în industria modei! Adevărul despre relația cu Florin Burescu

pentru ocazii speciale (și nu numai) a sărbătorit unul din cele mai importante evenimente din viața sa profesională. Vedeta a împlinit 15 ani de activitate în modă, prilej cu care a organizat un eveniment inedit, în care o serie de designeri și-au prezentat creațiile, mare parte din aceștia prieteni cu Sonia Trifan.

În cadrul show-ului pe care l-a organizat marți, 4 iulie 2023, au defilat și câteva personaje cunoscute publicului telespectator, printre care , excentrica și surorile Alexandra și Adriana, și ele foste concurente în show-ul de la Kanal D.

Cu ocazia primilor 15 ani de muncă, de dedicare totală, Sonia Trifan a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre provocările unei creatoare de haine în România, dar și ce se întâmplă în viața ei la un an și ceva de la divorț.

„E foarte greu să lucrezi cu femeile. Femeile sunt foarte dificile”

15 ani! Felicitări! Cum au trecut?

– În primul rând, nu știu cum și când au trecut cei 15 ani. Cred că acum vreo doi ani sau trei ani, din întâmplare am dat peste niște diplome pe care le obținusem la niște evenimente de acum 12 ani. Atunci am zis: Dumnezeule! Eu deja am 12, 13 ani de activitate. Atunci mi-am propus ca în momentul în care voi face 15 ani să fac acest eveniment frumos, dedicat modei, prietenilor mei, oamenilor frumoși fără de care nu aș fi putut aici.

Cum ai rezistat în toți anii ăștia? Ce provocări ai întâmpinat?

– Să știi că a fost un drum lung, dar nu a fost unul atât de greu, dacă îți place meseria, profesia, ceea ce faci, nu simți, nu știi când trece timpul. Eu de câțiva ani predau cursuri de fashion design și le spun de fiecare dată celor care vin și facem aceste cursuri că fără dăruire nu poți s-o faci. Nu e o meserie pe care o faci pentru bani, ci strict pentru bucuria de a fii liber, de a crea. Fără aceste bucurii, nu ai cum să reziști.

Ce a fost cel mai greu?

– E foarte greu să lucrezi cu publicul, cu oamenii, cu femeile. Femeile sunt foarte dificile, nehotărâte, dar rolul meu și menirea mea e să le transform în a fi hotărâte, sensibile și frumoase așa încât lucrurile să nu fie grele. Mie mi-a plăcut tot ceea ce am făcut și ador meseria asta. Cred că ea m-a căutat pe mine și de aceea am rezistat.

Sonia Trifan își ”testează” creațiile pe propriul corp: „Îmi dau seama că și clienta mea s-ar putea confrunta cu asta”

În ce investești banii câștigați, dincolo de materiale pentru haine? N-ai și tu niște capricii?

– Uite, aș spune că investesc în vacanțe. Vacanțele pentru mine sunt foarte importante. De ce? În primul rând că mă relaxează și îmi dau posibilitatea de a mă întoarce în atelier cu creierul limpede, nestresat. Din contră, pe mine mă ajută când mă reîntorc în atelier că vin cu un nou vibe, cu alte idei de colecții. Mă inspiră fiecare loc pe care îl vizitez. De exemplu, merg într-o țară din Africa, mă reîntorc și aduc niște culori noi, pe care acolo le descopăr, le simt, le vibrez. Mă reîntorc din Egipt, vin cu o colecție total schimbată. Până la urmă, fiecare colecție duce tot acolo unde sunt eu: feminitatea maximă și bucuria de a purta o rochie.

Tu probezi fiecare rochie pe care o creezi?

– Toate rochiile create sunt purtate de mine, da! Eu le port la evenimente și mă reîntorc în atelier și văd ce nu e bine. Oare de ce nu m-am simțit bine în ea? Ceva mă strânge, corsetul mă strânge. Și atunci îmi dau seama că și clienta mea s-ar putea confrunta cu asta și o rezolvăm.

Confesiuni despre divorțul de fotbalistul Andrei Neagoe: „Nu-mi plăcea să fiu singură”

Cum ești pe plan personal?

– Sunt liberă! Sunt bine, foarte bine. E pentru prima dată de când sunt singură când mă simt cu adevărat liberă, de un an și un pic. Mie nu-mi plăcea să fiu singură și imediat după ce încheiam o relație eram neapărat într-o altă relație.

Acum am învățat să mă bucur de singurătate, să mă bucur de prietenii mei, să mă bucur să fiu liberă și singură și să am grijă de mine. De fiecare dată am pus pe primul plan fostele relații, fostul meu soț și în sfârșit sunt eu și atât.

Ce relație există între Sonia și designerul Florin Burescu: „De la începutul carierei lui am fost lângă el”

Ai văzut speculația că te-ai iubi cu Florin Burescu, presupun. Eu știam că sunteți prieteni, nicidecum îndrăgostiți…

Sonia Trifan râde copios: – Nu, în niciun caz! Toată lumea care mă cunoaște și ne cunoaște… Nu! Florin Burescu este un foarte, foarte bun prieten. Pot să spun că de la începutul carierei lui am fost lângă el. Îmi e foarte bun prieten de atâția ani.

Am foarte mulți prieteni, hair-stiliști bărbați și care îmi sunt prieteni. Dar, știi cum e, când cineva e singur/ singură omul tinde neapărat să te cupleze cu cineva. Nu, îmi este foarte bun prieten Florin.

Care e visul momentului pentru tine?

– Aș vrea să fac niște prezentări de modă în America. Ăsta e un vis pe care îl am de doi ani. Trebuia să fim în 2020, în iunie, în Miami, din păcate nu am putut să realizez acest lucru, din cauza pandemiei. Sper și îmi doresc ca până la sfârșitul anului să fiu acolo să îmi realizez acest vis. Am multe vise, nu doar unul, care mă țin în viață, care îmi dau putere.