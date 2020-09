Soprana Anghela Gheorghiu, despre motivul real pentru care nu a debutat în România: ”Este aproape imposibil”

Anghela Gheorghiu, renumita soprană născută pe meleaguri românești, are o carieră impresionantă în străinătate, acolo unde cântă pe scene importante. Vedeta este o prezență constantă în săli de operă și de concert din întreaga lume, însă are un singur regret.

Celebra artistă nu a debutat niciodată pe o scenă din România, locuind de circa 28 de ani în Marea Britanie, acolo unde a și debutat. Cântăreața în vârstă de 55 de ani a mărturisit recent care este motivul real pentru care românii nu au văzut-o niciodată pe scenă la ea acasă.

Cântăreața de operă este de părere că oamenii nu au, în general, respect și apreciere pentru artiștii valoroși, nefiind până acum invitată să performeze în România. Angela Gheorghiu susține că este foarte greu să treacă granițele țării natale pentru că lipsa de cultură își spune serios cuvântul.

Soprana Angela Gheorghiu dezvăluie motivul pentru care nu a cântat vreodată pe scenele din România

În urmă cu doi ani, renumita soprană Angela Gheorghiu a scris cartea „A life for art” în care dezvăluie povești din trecut, amintiri dezolante, dar și motivul pentru care consideră că nu a ajuns să performeze pe nicio scenă din România.

„Sunt toate lucruri reale, des­pre care e adevărat că vorbim tot mai puțin și nu e drept că facem asta. Nu trebuie să le uităm, pentru a nu repeta greșelile trecutului. În volum am inclus doar câteva dintre amintiri, dar poveștile de atunci sunt mult mai multe și mult mai dezolante.

Iar ce e cel mai trist pentru mine este să văd cum, pe o cale sau alta, multe dintre personajele sumbre ale acelei perioa­de au supraviețuit până în ziua de azi, ba chiar dictează în continuare în anumite domenii artistice.

Dacă în acea perioadă era greu pentru un artist din România să treacă de granițele țării, astăzi constat că pentru un artist valoros de origine română este greu sau aproape imposibil să performeze, culmea, în România.

Eu nu am debutat nici până acum în România, nu am fost invitată și nu am cântat niciun rol pe nicio scenă de operă românească…”, a explicat Angela Gheorghiu, relatează viva.ro.

Cu toate acestea, cunoscuta cântăreață de operă născută în Adjud este recunoscătoare oamenilor care au susținut-o încă de la primii pași în carieră, ea fiind elevă a Miei Barbu, o profesoară de canto foarte apreciată în țara noastră.

Îndrăgita artistă a absolvit Conservatorul din București în 1990, multe persoane de aici având ea pentru care numai cuvinte de laudă și încurajări, lucru pe care cântăreața îl admiră foarte mult.

„Oricât de absurd ar părea, este adevărul pe care eu îl trăiesc și consider că asta spune multe astăzi despre respectul și aprecierea, sau mai bine zis despre lipsa lor, față de cultură, față de artă, față de muzică și de oamenii cu adevărat valoroși.

Totuși, în această carte, îmi amintesc cu mare drag și recunoștință de oamenii care m-au susținut, m-au admirat și de cei care o fac în continuare”, a completat soprana, mai arată sursa menționată.