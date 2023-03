Sorana Cîrstea – Iga Swiatek, Live stream ora 22:30, în sferturile de finală ale Mastersului de la Indian Wells. Întâlnire cu liderul mondial

Meciul Sorana Cîrstea – Iga Swiatek are loc joi, 16 martie, în jurul orei 22:00, în cadrul sferturilor de finală ale puternicului turneu Masters de 1000 de puncte care are loc în California, la Indian Wells. Poloneza este numărul 1 mondial și este pentru a treia oară în cariera jucătoarei noastre când are în față liderul mondial. Precedentele au fost cu Serena Williams, în urmă cu un deceniu, când avea 23 de ani și în ambele a luat doar câte două ghemuri.

Unde se joacă meciul Sorana Cîrstea – Iga Swiatek

Întâlnirea Sorana Cîrstea – Iga Swiatek se dispută joi, 16 martie, în jurul orei 22:00, în sferturile de finală ale Mastersului de la Indian Wells, pe terenul 1 din cadrul complexului de la Indian Wells Tennis Garden, cu o capacitate de 16.100 locuri, a doua arenă din lume după Arthur Ashe de la US Open New York Flushing Meadows. Indian Wells se află foarte aproape de celebra stațiune californiană Palm Springs.

ADVERTISEMENT

Până în 2010 acest turneu s-a aflat în proprietatea inclusiv a unor legende ale acestui sport, precum Pete Sampras, Chris Evert, Billie Jean King dar miliardarul Larry Ellison a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni și a preluat turneul. Acesta nu s-a putut disputa în anul 2020, ca urmare a lockdown-ului provocat de pandemia de COVID.

Cine transmite la TV partida Sorana Cîrstea – Iga Swiatek

Partida Sorana Cîrstea – Iga Swiatek se joacă joi, 16 martie, în jurul orei 22:00, în sferturile de finală ale Mastersului de 1000 de puncte de la Indian Wells, pe terenul principal, după jocul dintre Karolina Muchova și Elena Rîbakina și va fi televizată în direct și în exclusivitate pe programul Digi Sport 2. O puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Indian Wells va fi o zi cu temperaturi plăcute, maxima la amiază urmând a ajunge la 23 de grade dar va scădea simțitor spre seară chiar și cu 7-8 grade. Nu există pericol de precipitații iar umiditatea din atmosferă va fi apropiată de parametrii normali, fără a provoca probleme respiratorii jucătorilor și jucătoarelor.

Cine este Iga Swiatek, adversara Soranei Cîrstea în sferturile de finală la Indian Wells

Nu se putea un adversar mai puternic pentru în sferturile de finală ale turneului Masters de 1000 de puncte de la Indian Wells decât poloneza Iga Swiatek. Nici nu avea cum, pentru că Swiatek este nimeni alta decât liderul mondial detașat, cu adevărat o misiune aproape imposibilă pentru jucătoarea noastră.

ADVERTISEMENT

Iga are 21 de ani și este cea mai tânără jucătoare din top 10 al circuitului WTA, tinerețea neîmpiedicând-o să își treacă deja în palmares trei turnee de Grand Slam, de două ori la Roland Garros și anul trecut la US Open. I-au intrat deja peste 14 milioane de dolari în conturi și se află pe locul 1 în lume din aprilie 2022, deci în curând se va face un an.

Cote la pariuri la jocul Sorana Cîrstea – Iga Swiatek

Pentru casele de pariuri o singură jucătoare există în acest meci, la o cotă prea puțin spus modică, doar 1,07. Este vorba despre poloneză, în timp ce o bombă care să explodeze din racheta Soranei ar avea ca efect supercota 9.00. Și un singur set trecut în contul Soranei dă o cotă extraordinară, nu mai puțin de 4,00.

ADVERTISEMENT

Cele două jucătoare se întâlnesc acum pentru a doua oară. în optimi la Australian Open. După 7-5 pentru româncă în primul set poloneza le-a luat pe următoare două cu același scor, 6-3. Swiatek a avut numai cuvinte de apreciere la adresa lui Cîrstea la conferința de presă de dupâ partida din optimi, tranșată cu viteza luminii în fața Emmei Răducanu, care nu a putut strânge ghemuri măcar pentru un set.