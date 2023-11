Sorin Cârtu, necruțător! Analiză dură după Universitatea Craiova – FCU Craiova 1948 1-1: “Total nepregătiți”

Inițial, Sorin Cârțu a comentat incidentul zilei, afișarea bannerului în care familia Mititelu era înjurată. De remarcat că fostul jucător și antrenor al Universității Craiova nu a dorit să insiste prea mult asupra acestui aspect și a reamintit că și el a trecut prin astfel de momente din cauza suporterilor.

Sorin Cârtu, necruțător! Analiză dură după Universitatea Craiova – FCU Craiova 1948 1-1

”Nu e treaba mea să vorbesc, am văzut și comentariile asupra clubului (n.r. din partea lui Mititelu). Nu știu dacă clubul e de vină pentru ce afișează Peluza Nord. Când cei de la Peluza Sud au scris pe gardul meu, înseamnă că e comanda de la Mititelu? Ce treabă are clubul cu Peluza Nord? Peluza Nord să răspundă. Așa-i la fotbal, toată lumea pune bannere. Mai puțin mă interesează asta”, a explicat Cârțu, în direct la Fanatik SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Cât despre meci, Sorin Cârțu a recunoscut că echipa sa de suflet, Universitatea Craiova, a avut mari probleme în derby, iar jucătorii au părut nepregătiți de acest ”examen”. ”Din păcate fiind suporter al Universității, am ținut cu ei la meciul ăsta, trebuie să recunosc că au jucat mai bine FCU, au fost mai pe subiect la examen. Ai noști n-au fost pregătiți. Sub ceea ce însemna acest examen, această întâlnire.

Am văzut un marcaj slab, am stat departe de adversari, i-am lăsat să se exprime cum și-au dorit ei, de aia au ieșit în evidență. Tot ce a însemnat compartimentul lor ofensiv. Atât timp cât cel mai bun om al tău a fost Popescu, asta spune multe, dar e meritul lui că a avut plasament foarte bun.

ADVERTISEMENT

Una peste alta a fost rezultat echitabil. Imaginea lăsată la această partidă e că FCU a lăsat o imagine mai bună ca Universitatea. Mai mult, un jucător precum Vlădoiu nu-ți dă încredere…Cel mai bun jucător al Universității a fost Popescu, a salvat un rezultat pozitiv. Punctul e un rezultat pozitiv”, a explicat fostul mare antrenor.

Ce jucători ar transferat Sorin Cârțu de la FCU 1948

În concluzie, Horia Ivanovici l-a provocat pe Sorin Cârțu să-și facă o listă de cumpărături imaginară, dacă ar fi antrenor și ar dori să transfere jucători de la cele două rivale din Craiova. ”Tu ce jucători ai lua de la FCU dacă ai fi antrenor la orice echipă din lume?”, s-a întrebat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

”L-aș transfera pe Chițu, aș lucra foarte mult cu el ca atacant, are calități Blănuță. Vladislav Blănuță are un fizic frumos, pentru un atacant. Aș munci foarte mult cu el. Sigur, sunt jucători de tipul lui Sidibe sau Bahassa, dar nu au constanță. Mai e Baeten, jucător foarte bun. De la Universitatea Craiova? Aș merge cu Baiaram, cu Ivan, dar pe altă pregătire. Sunt mulți și la Universitatea Craiova, Screciu, dar pe caracter de jucători care trebuie să-l văd în teren”, a fost răspunsul lui Cârțu.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Sorin Cârțu, necruțător după U Craiova - FCU 1948