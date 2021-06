Sorin Cârțu, vehement la adresa FRF: „Nu te duce, bă, dacă auzi că Hagi și Popescu nu sunt la VIP!”

Sorin Cârțu a comentat scandalul momentului în care e implicată Federația Română de Fotbal, după ce foștii mari internaționali români au primit bilete din partea FRF-ului la tribuna II, pentru duelul dintre Macedonia de Nord și Austria, în condițiile în care Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au văzut meciul de la VIP, alături de mai mulți politicieni.

Președintele Craiovei este de părere că Gică Hagi și Gică Popescu ar fi trebuit să refuze invitația la acest eveniment, considerând că foștii lideri ai „Generației de Aur” ar fi trebuit să stea la VIP, în locul șefilor FRF-ului și al politicienilor.

Sorin Cârțu pune „tunurile” pe FRF, după scandalul cu bieletele pentru Hagi, Popescu și Munteanu

după ce Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu nu au avut parte de bilete în zona VIP pentru primul meci din istoria Arenei Naționale, găzduit la un Campionat European.

„Eu, în locul lui Popescu și Hagi, nu mă mai duceam! Și ei au greșit. Bă, te jignești pe tine, cu mintea pe care o ai, nu-i jignești pe Hagi, Popescu și Dorinel. Te jignești singur când îi trimiți pe ei în tribuna a 2-a. Eu, ca Federație, le-aș fi cumpărat bilete!

Nu înseamnă decât că prezența lor te complexează. Și tu, ca politician, ce cauți, bă, acolo?! Nu mai suntem raționali! Nu te duce, bă, dacă auzi că Hagi și Popescu nu sunt la VIP!”, a declarat Sorin Cârțu la TV DigiSport.

Mihai Stoichiță a explicat situația jenantă creată

, a încercat să explice momentul jenant creat, justificând că vina este a celor de UEFA, organizarea nefiind asigurată de Federația Română de Fotbal:

„Nu noi organizăm Campionatul European, noi suntem invitați de forul european. Eu am vrut să iau pentru mine niște bilete și nu am putut. Nu știu cum se organizează treaba asta, e un comandament total diferit față de noi, birourile sunt pe National Arena. Nu ne aparține această organizare și noi am fost și ca Gică, Dorinel sau cine a mai fost invitat la acest eveniment.

Vă spun ce știu! E și o situație specială cu pandemia, e mare cererea din străinătate, din ce am auzit. Eu îmi cer scuze dacă vreți, dar nu e vorba de greșeală aici.

Eu cred că FRF ar fi repartizat pe cei menționați în locuri VIP, dacă ar fi avut posibilitatea. La Romexpo, din ce îmi aduc aminte, FRF și-a cerut scuze prin președinte”.

„Tot ce pot să vă spun e că Roberto Carlos și Luis Figo sunt componenți UEFA, lucrează în cadrul UEFA, sunt în Comisia Tehnică.

FRF a primit o cotă de bilete pe care a trebuit să o repartizeze, eu am vrut să-mi cumpăr bilete și nu am putut, mai mult nu știu. Colegi de-ai mei din Federație nu au fost participanți la meci, pentru că nu au prins bilete.

Nu știu cine a mai fost acolo, dar ei au putut fi invitați de UEFA. Eu am stat într-o parte și am văzut cum a văzut Gică și ceilalți, dacă nu am primit bilete pentru asta, ce era să facem”, a mai spus Mihai Stoichiță.