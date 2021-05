Sorin Cîmpeanu, despre revenirea la școală a tuturor elevilor. Când s-ar putea întâmpla asta

Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației, a discutat miercuri, la Digi24, despre revenirea la ore cu prezență fizică, a majorității elevilor din România, explicând când s-ar putea solicita o revenire totală a tuturor elevilor la școală și în ce condiții.

Ministrul a explicat săptămâna aceasta în ce localități și în ce condiții vor reveni elevii la ore cu prezență fizică, fiind vorba de toți elevii în localitățile unde rata de infectare este sub o mie și doar o parte dintre aceștia unde rata este peste acest prag.

Marți, Cîmpeanu a anunțat că se va introduce, cel mai probabil de anul viitor, o nouă prevedere în contractul școlar, lăsând posibilitatea evaluării online, în contextul în care situația o solicită.

Sorin Cîmpeanu, anunț desre revenirea la școală a tuturor elevilor. Când se va putea realiza acest lucru

“Aproape două milioane de elevi au fost la școală astăzi, sunt din ce în ce mai multe localități cu rată de infectare sub unu la mie. Luni vor reveni la școală toți elevii din clasele terminale, a opta, a douăsprezecea și a treisprezecea în învățământul tehnic.

Așteptăm să vedem cum va evolua campania de vaccinare, sunt progrese, dar nu la fel de mari cum ne-am fi dorit, așteptăm două săptămâni să urmărim și să ni se confirme trendul descrescător, pentru a solicita revenirea la școală, cu prezență fizică, a tuturor elevilor la nivel național.

Am dreptul să sper, să îmi doresc această scădere a ratei de infectare și am dreptul să cer această revenire a elevilor la școală, chiar dacă nu toate localitățile vor fi sub acea rată de unu la mie, important este să existe un trend descendent la nivel național.

Vaccinarea personalului din învățământ este o prioritate, Ministerul Educației promovează vaccinarea prin orice mijloace pentru a informa corect. Vaccinarea este un act voluntar, dar avem datoria să informăm cât putem de bine.

Când evaluezi risc-beneficiu situația în care elevii ar merge la școală în locuri în care profesorii nu sunt vaccinați, cred că lucrurile stau în favoarea sistemului educațional. Fără prezență fizică, nu putem să avem o societate bine conturată, nu vom avea oameni pregătiți, fără să vorbim de partea de excluziune.

Am încredere că profesorii vor înțelege, în cele din urmă, că este nevoie să se vaccineze. Pot înțelege frustrările și expunerea la fake-news, este nevoie de timp și cadre medicale cu expertiză care să convingă corpul profesoral”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

