Sorin Oprescu a dezvăluit ce pensie încasează de la statul român. Venit impresionant după 47 de ani de muncă

În timpul procesului său privind extrădarea în România, Sorin Oprescu le-a spus judecătorilor eleni și ce pensie încasează de la statul român după aproape o jumătate de secol de muncă.

Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv, în România, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost fi , în Grecia, acolo unde fusese reținut după fuga din țară.

Aceasta a fost decizia dată de Curtea de Apel de la Atena, la finele lunii mai. Magistrații eleni au stabilit și o cauțiune de 5.000 de euro.

În timpul audierilor în cadrul procesului său din urmă cu două săptămâni, fostul edil al Bucureștiului a dezvăluit ce pensie are după 47 de ani de muncă în România.

Potrivit , Oprescu a spus în fața judecărilor eleni că visul său, după retragerea din activitatea de medic, a fost să se retragă într-o țară precum Grecia. El a recunoscut că mutarea lui aici a venit odată cu ieșirea la pensie, la împlinirea vârstei de 70 de ani, în 2021.

În acest context, cei care l-au judecat au vrut să afle mai multe informații despre veniturile sale. Acestea au venit din partea partenerei acestuia de viață, medicul Adriana Nica.

Aceasta le-a transmis magistraților că Sorin Oprescu are o pensie care îi permite să ducă o viață decentă, după zecile de ani de activitate profesională ca medic şi profesor universitar. E vorba de contravaloarea a circa 15.000 mii de lei.

”Sorin este fost profesor universitar, chirurg, ieşit la pensie. El are un venit lunar de 3.000 de euro din pensie.

Pensia nu i-a fost confiscată (n.r. de justiţia din România), aşa că aici, în Grecia, trăiește din banii de pensie şi mai este ajutat şi de fiul său.

Cei doi vor să deschidă o firmă comercială”, a declarat medicul Adriana Nica în faţa judecătorilor eleni.

Ce a spus Sorin Oprescu după verdictul judecătorilor din Grecia

Reamintim că fostul primar al Capitalei a fost condamnat definitiv în 13 mai la 10 ani și 8 luni de închisoare. Acesta este acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din corupţie.

nu a ajuns însă după gratii, ci în Grecia, acolo unde a fugit pentru a scăpat de verdictul judecătorilor români. Aici a urmat un proces de extrădare.

Pe 31 mai, în ziua în care a primit un verdict favorabil din partea magistraților eleni, Oprescu susținea că nu a fugit de pedeapsa din România și că s-a creat ”o regie ieftină”.

”Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (n.r Grecia), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă”, spunea Oprescu.