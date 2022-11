Soția lui Nosfe, postare emoționantă după moartea artistului: ”Mi-ai lăsat un gol în inimă imens”

Partenera de viață a regretatului rapper a făcut o . Bruneta, care este concurentă în emisiunea culinară Chefi la cuțite, a rămas cu un gol în inimă de când a rămas văduvă.

Soția lui Nosfe, mesaj înduioșător. Ce a transmis Mădălina Crețan pe TikTok

Mădălina Crețan nu-și găsește liniștea după ce Nosfe a murit. Tragedia produsă pe 16 octombrie 2022 este întipărită și acum în mintea frumoasei brunete, care distribuit frecvent filmări cu regretatul artist de la Șatra Benz.

ADVERTISEMENT

„Steaua mea pentru totdeauna! Mi-e așa de dor de tine, see you again Nosfe… încă nu știu de ce ai plecat, dar știu că îți e bine acolo, lângă Dumnezeu…

Îngerașul meu, mi-ai lăsat un gol în inimă, imens… împreună până la ultima clipă… promit”, este mesajul transmis de soția lui Nosfe pe .

ADVERTISEMENT

„Ca tine nimeni nu va mai fii… te iubesc pentru totdeauna! Al meu înger păzitor”, a mai adăugat Mădălina Crețan, pe aceeași rețea de socializare.

Steaua mea, pentru totdeauna!🤍 mi-e așa de dor de tine, see you again Nosfe.. încă nu știu de ce ai plecat, dar știu ca îți e bine acolo, lângă Dumnezeu… îngerașul meu,mi-ai lăsat un gol în inimă, imens… împreuna, pana la ultima clipă.. promit💔👼🏻🕊

Soția lui Nosfe, devastată de durere după moartea artistului

Pagina a fost deschisă în memoria și amintirea regretatului artist din Șatra Benz, care s-a stins din viață la vârsta de numai 37 de ani. a suferit un infarct la numai câteva ore după ce a susținut un concert cu trupa.

ADVERTISEMENT

„Acest cont este făcut în memoria lui Nosfe! Îngerii nu mor!”, se arată în descrierea de pe TikTok.

În momentul de față, contul pare să fie gestionat de soția regretatului artist, care suferă după trecerea în neființă a celui cu care are o fetiță. Mădălina Crețan este devastată de durere și nu înțelege de ce a trebuit să treacă prin asemenea momente.

ADVERTISEMENT

„Dorul de tine începe să doară, încă nu înțeleg de ce ne-ai părăsit și ne-ai lăsat o suferință care niciodată nu va trece. Sper să fii bine acolo unde ești și că ai grijă de noi”, a scris anterior Mădălina Crețan.