Soţia lui Rafael Nadal, în lacrimi după eliminarea spaniolului de la Australian Open 2023! Cum s-a accidentat campionul de la ediţia trecută. Video

Rafael Nadal a părăsit Australian Open 2023, în turul 2, după ce . Ibericul a avut mari probleme medicale, după ce s-a accidentat în timpului setului secund şi a fost la un pas să se retragă.

Xisca, soţia lui Rafael Nadal, a plâns în tribunele de la Australian Open 2023

În timpul meciului de pe Rod Laver Arena, camerele TV au filmat-o pe Maria Xisca Perello, care se afla în loja lui Rafael Nadal, la scurt timp după ce jucătorul de 36 de ani s-a accidentat. Soţia ibericului abia îşi ştersese lacrimile şi imaginile au devenit virale pe reţelele de socializare.

Cap de serie numărul 1, Rafael Nadal spera că-şi va apăra trofeul câştigat la ediţia din 2022 de la Australian Open. Startul meciului cu Mackenzie McDonald nu a fost de bun augur pentru iberic, care a pierdut primul set, scor 4-6.

Cum s-a accidentat Rafael Nadal în turul 2 de la Australian Open 2023

În setul al doilea, după ce Mackenzie McDonald a obţint un break în chiar primul game, s-a întins după o minge şi a început să resimtă dureri la coapsa piciorului stâng.

Rafael Nadal a cerut un time-out medical, dar nu a mai putut să revină la 100%. Ibericul a pierdut şi setul al doilea, scor 4-6, iar în al treilea act a jucat cu dureri, ceea ce s-a şi văzut în mobilitatea redusă de pe teren.

Mai mult decât atât, Rafael Nadal şi-a întrebat staff-ul, în timpul setului al treilea, dacă ar fi cazul să se retragă. Multiplul campion a strâns din dinţi, dar până la urmă a fost învins de Mackenzie McDonald.

Grosse inquiétude pour Nadal, victime d’un pépin physique alors qu’il est malmené par McDonald ! L’Espagnol vient de bénéficier d’un temps mort médical… Suivez l’Open d’Australie sur Eurosport — Eurosport France (@Eurosport_FR)

Ce a spus Rafael Nadal după eliminarea în turul 2 de la Australian Open 2023

La finalul meciului cu Mackenzie McDonald, Rafael Nadal a susţinut o conferinţă de presă şi a vorbit despre problemele pe care le-a avut în partida din turul 2. Acesta a recunoscut că s-a gândit să se retragă în timpul setului al treilea.

“Nu pot să spun că nu sunt distrus psihic acum, pentru că sunt. Nu știu exact care e problema. Am un istoric cu șoldul, dar trebuie să investigăm ce s-a întâmplat. M-am săturat să vorbesc despre accidentări. Înțeleg, dar am pierdut și am încercat să lupt până la capăt.

M-am gândit să mă retrag, pentru că nu puteam să lovesc cu backhand-ul sau să alerg deloc, dar mi-am dorit să termin meciul. Mi-am întrebat echipa dacă ar fi bine să mă retrag sau nu. Sunt destul de bătrân însă încât să îmi iau singur deciziile. Nu am vrut să mă retrag, fiind campion en-titre. Am dat tot ce am avut până la final”, a declarat Rafael Nadal.

Rafael Nadal, ghinion imens la Australian Open

Nu este prima oară când Rafael Nadal are probleme la Australian Open. În 2010, ibericul s-a retras în meciul cu Andy Murray, din sferturile de finală, după o accidentare la genunchi. La ediţia următoare, Rafa a fost eliminat de David Ferrer, în aceeaşi fază, la capătul unui meci în care fostul număr 1 mondial a avut mari probleme fizice.

La Australian Open 2013, Rafael Nadal a fost obligat să se retragă înainte de startul turneului, din cauza unui virus stomacal. În 2014, spaniolul a pierdut finala turneului, în faţa lui Stan Wawrinka, după o accidentare suferită la încălzire.

Rafael Nadal a avut probleme şi la Australian Open 2018, când a fost nevoit să se retragă în setul decisiv al sfertului cu Marin Cilic. Atunci, ibericul a acuzat o accidentare la şold.