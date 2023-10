Soția lui Sergiu Hanca, adevărul despre conflictul cu fanii lui Dinamo: ”Am fost agresată”

În urmă cu cinci ani, familia Hanca era implicată într-un scandal cu fanii lui Dinamo. Sergiu, actualmente jucător la Petrolul, era ”câine” în acel moment.

Ce s-a întâmplat la Giurgiu între fanii lui Dinamo și Andreea Hanca

În finalul anului 2018, Dinamo era învinsă fără drept de apel de Astra, scor 4-1. Fanii lui Dinamo nu au suportat acel insucces, iar soția fotbalistului a fost victima furiei fanilor.

La aproape cinci ani de la acel moment, , spunând că a fost agresată. Ea a spus că la acel meci Sergiu era accidentat, dar a acceptat să joace.

Ea a povestit cum scandalul a început după ce, la scorul de 4-0 pentru Astra, soțul ei a dat gol, iar ea și familia ei s-au bucurat. Din acest motiv, fanii s-au luat de ea.

”Am fost agresată. Niciodată nu am avut ocazia să povestesc tot. Era ultima etapă înaintea vacanței de iarnă. Nea Mircea nu avea pe cine să bage mijlocaș dreapta, Sergiu fiind accidentat, îl durea glezna. S-a dus la el și i-a zis: `Sergiu, nu am pe cine să bag, poți să joci?`

Și Sergiu, cum este devotat 100%, a zis `Da, nea Mircea, normal. Fac niște injecții și joc`. Am știu asta și am mers toată familia la meci. A jucat și noi știam ce efort depune și că-și sacrifica sănătatea pentru Dinamo. Era 4-0 pentru Astra, a fost un meci dezastruos, însă Sergiu a dat un gol fenomenal, de la jumătatea terenului.

Noi toți, eram vreo 10 persoane din familia noastră, am început să urlăm de fericire. Nu știu cum au reușit să ne dea bilete lângă fanii lui Dinamo, fără niciun gard, fără nimic. A dat acel gol, pentru noi era ca și cum am fi câștigat Champions League.

Într-adevăr, am deranjat probabil suporterii, care sufereau. Unul dintre ei a început să-mi zică: `De ce te bucuri? A dat un gol și-ți mai ia o geantă?` Când am auzit, știam că e neplătit de 3 luni de zile, cât de mult trage Sergiu la meciul ăla, am văzut negru în fața ochilor.

De mine poți să spui orice, dar nu de el. Am început, nu pot să tac. Nu am jignit, i-am spus că din cauza lor echipa este unde este. `Le-am dat foc`, erau și antrenați, abia așteptau ceva de genul. Am în telefon pozele cu cei care voiau să dea în mine.

Nu au dat pentru că fratele meu s-a băgat în fața mea și n-au ajuns. A venit cu pumnul spre mine, aproape m-a atins. Fratele și tatăl meu m-au apărat. A fost un șoc real pentru că eu am crescut în galerie. Mă băteau ai mei. Îi știam pe mulți dintre ei, nu înțelegeam de ce nu s-au băgat. A fost șocul foarte mare. A venit și Sergiu, s-a speriat foarte rău”, a spus Andreea Hanca,

După acel episod, Sergiu Hanca a plecat de la Dinamo la Cracovia, , la Craiova, Actualmente, joacă la Petrolul. 2016-2019 este perioada în care a fost ”câine”.