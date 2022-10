Soția unui jucător de la echipa națională, despre perioada de coșmar pe care a trăit-o. ”Am dus o luptă permanentă de a mă menține om”

Sergiu Hanca, și al naționalei are doi copii, pe Zian și Medeea. În aprilie, pe când evolua încă în Polonia, la Cracovia, a aflat că va deveni tată pentru a treia oară. Sarcina Andreei, soția sa, nu a fost una ușoară, după cum a dezvăluit chiar ea pe contul personal de Instagram, însă, din fericire, lucrurile s-au rezolvat. Iar pericolul unei nașteri premature a dispărut.

”După 4 luni de chin și durere, simt că am aripi și puterea de a zbura”, a mărturisit Andreea Hanca

Pe 1 aprilie, pe când evolua încă pentru Cracovia, înscria în meciul câștigat de echipa sa cu Stal Mielec, 2-1. Îl învingea pe portarul advers după ce acesta parase, inițial, șutul său din lovitură de pedeapsă.

În timp ce celebra reușita, colegul său, Virgil Ghiță, i-a băgat mingea pe sub tricou. Și, nu, nu era o glumă, deși era 1 aprilie, zi în care farsele sunt o regulă.

Fostul jucător al Farului și soția lui Sergiu, Andreea Hanca, puseseră la cale maniera specială în care internaționalul urma să afle că o să fie din nou tată.

”Am simțit că dă Sergiu gol și m-am dus la meci. Deși nu era în plan, ținând cont de distanță. Am zis că îi dau vestea de ziua lui, care e luni.

Dar am vorbit cu Ghiță, dacă dă Sergiu gol, să îi bage mingea pe sub tricou”, mărturisea atunci Andreea.

”Bebe a fost mereu bine și în siguranță”

Sarcina n-a fost una ușoară. Andreea a dezvăluit pe contul său de Instagram că, în două rânduri, a existat riscul de a naște prematur. Și a fost obligată să ajungă de urgență la spital.

Din fericire însă, după ce a urmat un tratament, lucrurile s-au rezolvat. Lucru pe care l-a anunțat chiar ea pe Instagram. Într-o postare însoțită de o imagine emoționantă. Și în care povestește momentele prin care a trecut.

”După 4 luni de chin și durere, simt că am aripi și puterea de a zbura. Au fost cele mai dureroase 4 luni din viața mea, în care am dus o luptă permanentă de a mă menține om. Cea de-a treia sarcină a fost mai pregătită ca niciodată. Cel puțin așa am gândit la început…

Cu toate acestea, am ajuns de două ori de urgență la spital, o dată în pre-travaliu și mult prea devreme pentru o naștere, pentru că aveam doar 30 de săptămâni de sarcină și bebelușul nu era complet pregătit și dezvoltat. Cu ajutorul doctorei mele, am reușit să oprim la timp o naștere prematură.

Timp de 4 luni am urmat un tratament zilnic, iar asta m-a ajutat să mă pun din nou pe picioare. În sarcină nu ai voie să iei pastile care să îți oprească durerile așa că le-am experimentat din plin, însă nu le regret, pentru că bebe a fost mereu bine și în siguranță.

După toată această experiență dureroasă care încă se mai face simțită, tot ce pot să conștientizez este suportul și iubirea necondiționată a soțului meu Sergiu Hanca, alături de copiii mei minunați”, a scris Andreea pe Instagram.