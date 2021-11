Ce cifre de afaceri au firmele conduse de soția lui Sorin Grindeanu. Fostul premier a ajuns președintele Camerei Deputaților

Devenit cunoscut publicului larg în perioada în care a fost premier (4 ianuarie 2017 – 29 iunie 2017), la propunerea lui Liviu Dragnea, președintele de atunci al PSD, Sorin Grindeanu a ocupat ulterior funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Ales vicepreședinte PSD în august 2020, , fiind unul dintre personajele politice care participă activ la negocierile actuale privind instalarea unui nou guvern la Palatul Victoria.

Sorin Grindeanu are doi copii cu Mihaela

De meserie informatician, Sorin Grindeanu este căsătorit cu Mihaela Teodora, cu care are doi copii, pe Mihai și pe Sofia. Partenera de viață a politicianului s-a ocupat și se ocupă de bunul mers a două firme, una înființată în 2004, iar cealaltă în 2019.

Asociată ani buni într-o societate comercială care deține câteva farmacii în Timisoara, Mihaela Grindeanu a raportat din funcția de manager cifre de afaceri spectaculoase. În 2015, firma respectivă a avut o cifră de afaceri de 1.186.719 lei, totalul a crescut apoi la 1.261.676 lei (2016), pentru ca în 2017 să se înregistreze o scădere majoră, cifra de afaceri raportată fiind de 218.487 lei.

Pentru ultimul an fiscal, 2020, firma manageriată de soția lui Sorin Grindeanu a realizat o cifră de afaceri record, de 1.798.000 lei, în condițiile în care numărul angajaților s-a redus la doar o persoană.

Soția lui Grindeanu are un salariu modest ca administrator al unei firme

În depusă în vara acestui an, în dreptul soției fostului premier apare funcția de administrator al unei firme care funcționează în domeniul ”altor activități recreative și distractive”.

Pentru jobul de administrator al respectivei firme, Mihaela Grindeanu primește suma de 8.313 lei pe an. Firma a fost înființată în mai 2019 și a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 83.234 lei, în creștere față de anul anterior, 60.303 lei (2019).

Mihaela Grindeanu și-a apărat soțul împotriva protestatarilor din Piața Victoriei

În februarie 2017, în mijlocul uriașelor proteste din Piața Victoriei, în care se cerea demisia guvernului condus de Sorin Grindeanu, soția politicianului a postat un mesaj prin care sărea în apărarea partenerului de viață.

”Poate greşesc făcând publice aceste rânduri, poate voi fi condamnată şi blamată de mulţi care le vor citi! Dar nu mai pot să tac! Nu vreau să mai tac! Soţul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat şi susţinut de mulţi oameni! A ajuns sa fie acuzat de susţinere a corupţiei, să fie acuzat de minciună şi de intenţii ascunse!

A ajuns prim-ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid, şi nu pentru că a avut el intenţii sau ambiţii ascunse! A primit această funcţie cu dorinţa clară de a face bine! A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susţineau, convins că poate ajuta România! Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat!

Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă! Ce om responsabil, ce tată şi-ar dori să îţi stigmatizeze propriii copii, să atragă asupra familiei sale ameninţări şi blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică!!

Va veni o vreme când nu va mai fi lângă copiii lui, când nu va putea să îi mai protejeze şi nimeni nu poate să creadă, nici măcar pentru o clipă, că nu își doreşte o ţară prosperă şi necoruptă pentru viitorul copiilor lui!

Nu i-am cerut să se întoarcă lângă familie, deşi imi doresc din suflet să ne recuperăm liniştea. (…) Aceste rânduri au fost scrise de mine, nu am fost manipulată, nu am intenții ascunse, nu vreau să citească nimeni “printre rânduri”! Mulţumesc anticipat tuturor care, deşi nu pot să fie de acord cu mine, nu vor considera necesar să înjure sau să blesteme vreun membru al familiei mele!”, scria revoltată atunci Mihaela Grindeanu.