Soţul Andreei Esca ar fi fost internat la Terapie Intensivă la un spital din Bucureşti (surse)

După ce s-a zvonit că Andreea Esca a fost testată pozitiv cu noul coronavirus și internată la Spitalul Monza din Capitală, în spațiul public a apărut informația conform căreia soțul îndrăgitei prezentatoare de știri este la rândul său infectat cu agentul patogen care face victime pe zi ce trece.

Din păcate, starea de sănătate i s-ar fi deteriorat rapid, motiv pentru care medicii au decis să îl transfere la secția de terapie intensivă a unității sanitare, unde, potrivit unor surse citate de cancan.ro, ar fi fost deja intubat.

Andreea Esca ar fi contractat virusul de la petrecerea la care a luat parte recent alături de fiica sa, Alexia Eram. Vestea a venit după doar două zile de la notificarea prin care PRO TV anunța că mai mulți angajați ai postului au fost infectați cu noul coronavirus, fără a le dezvălui, însă, identitatea.

Soțul Andreei Esca, în stare gravă la spitalul Monza din Capitală. Ar fi fost internat la terapie intensivă

La eveniment au participat vedete din showbiz-ul românesc, dar și artiști precum Delia și trupa Azur, care au întreținut atmosfera, în timp ce invitații se distrau pe cinste și ignorau cu bună știință distanțarea socială. Ba mai mult, în imaginile publicate de creatoarea de modă Adina Buzatu se observă foarte clar că aproape nimeni nu purta masca de protecție.

Între timp, Poliția Română s-a autosesizat în urma videoclipului din mediul online și a solicitat IPJ Constanța să demareze o anchetă în acest caz. Atât organizatorul petrecerii cât și invitații vor primi amenzi usturătoare dacă se va constata că au încălcat normele sanitare.

Polițiști din cadrul IPJ Constanța s-au autosesizat luni în urma imaginilor din spațiul public și au luat legătura cu reprezentanții DSP Constanța, urmând a acorda sprijin în verificarea tuturor aspectelor și luarea unor măsuri, dacă acest lucru se impune”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Cine este Alexandre Eram. Cum a cunoscut-o pe Andreea Esca

În vârstă de 50 de ani, Alexandre Eram s-a născut și a crescut într-un cartier din Michigan, Statele Unite ale Americii, iar ulterior familia a luat decizia de a se muta în Franța, țara de origine a mamei sale. Potrivit Andreei Esca, omul de afaceri nu a făcut stagiul militar în Hexagon, preferând „să se ducă într-o țară în curs de dezvoltare, să lucreze într-o uzină și să ajute țara să se dezvolte”. Așa a ajuns în România, unde a început să lucreze ca director al unei fabrici deținute de un prieten de-al tatălui său.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, Andreea Esca a dezvăluit că l-a întâlnit la o petrecere și s-a îndrăgostit la prima vedere, intuind, parcă, povestea de dragoste care avea să ia naștere. Totul a început în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar acum au doi copii și sunt mai fericiți ca niciodată.

„L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrica aceea.

N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis Bună și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață”, a dezvăluit Andreea Esca.

Cei doi dețin o vilă în București, o casă aflată în zona Armenească din Capitală, dar și o vilă pe malul lacului Snagov. O altă locuinţă pentru relaxare a fost achiziţionată de vedeta tv la poalele Munţilor Făgăraş, în Porumbacu de Sus, satul bunicilor săi, în care a a copilărit.

De asemenea, au împreună un hotel din Cluj-Napoca și mai multe case în Porumbacu de Sus, pe care le-au transformat într-un superb lanţ de pensiuni. În plus, Andreea Esca deține o firmă specializată în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, prin care îşi derulează afacerile din domeniu și este publisherul unei reviste.

Cât despre Alexandre Eram, acesta este acționarul majoritar al unei firme care deține mai multe magazine specializate în comercializarea produselor cosmetice profesionale. Afaceristul a deschis de-a lungul timpului mai multe magazine atât în România, cât și în Franța, Belgia și Polonia.