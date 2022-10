Soțul cântăreței Lena Miclăuș a rupt tăcerea după ce a fost reținut timp de 24 de ore: „Alții au fost la Alcatraz”

Lena Miclăuș și soțul ei au avut prima apariție la tv după ce s-a aflat că acesta e acuzat de braconaj. Bărbatul a fost reținut timp de 24 de ore de către polițiști, fiind nevoit să dea explicații despre armele pe care le deține.

Soțul artistei Lena Miclăuș vorbește despre ce a pățit: „Alții au fost la Alcatraz”

Septimiu Marișca a precizat în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV că se afla la locul nepotrivit negând orice implicare legat de ceea ce s-a zis.

Acesta a ținut să spună din start că nu a fost ridicat de mascați. „Pot să spun cu mare drag. Pot să spun următorul aspect: n-am fost ridicat cu mascații de acasă.

Au venit niște oameni politicoși, au sunat la interfon. Am ieșit, am discutat. N-au fost mascați. Am stat 24 de ore, într-adevăr. Se mai întâmplă. Alții au fost la Alcatraz”, a declarat soțul Lenei Miclăuș

Septimiu a lăsat să se înțeleagă că s-a exagerat foarte mult în presă legat de și că dacă soția lui nu ar fi fost cunoscută nu se făcea atâta tam-tam.

„Armele sunt ale mele de-o viață”

„Eu am fost omul nepotrivit la locul nepotrivit. Dacă nu era vorba de Lena Miclăuș, nu s-ar fi întâmplat nimica.

Hai să spun cu armele. Armele sunt ale mele de-o viață. Eu sunt vânător. Le-am cumpărat, am acte pe ele. Am fond de vânătoare privat de 11 ani. M-am aflat într-un loc nepotrivit la o dată nepotrivită. De aici s-a făcut legătura. Nu prea e bine să intru în multe detalii”, a adăugat Septimiu Marișca.

a declarat, în numele său, că acesta se afla la o stână, unde a mâncat și a băut, iar anchetatorii au suspectat că ar fi făcut braconaj. Oamenii legii urmează să continue această investigație și să se decidă dacă suspiciunile se confirmă sau nu.

Septimiu a spus că este incurabil de optimist și speră ca toate lucrurile să se lămurească în cele din urmă.