Sprijin pentru Edi Iordănescu: „Peste șapte ani nu se va mai vorbi cum te-ai calificat”

Fostul antrenor secund al naționalei României este de părere că situația „tricolorilor” este una bună și că peste ani de zile nu se va mai aminti cum s-a obținut calificarea la EURO 2024, contând doar rezultatul final.

Sprijin pentru Edi Iordănescu

un ajutor nesperat din partea lui Nicolae Dică după remiza României în duelul din deplasare cu Belarus, scor 0-0: „Nu am pierdut până la urmă.

ADVERTISEMENT

Dacă vom câștiga grupa sau dacă ne vom calificat de pe locul doi peste șapte ani nu se va mai vorbi despre echipele cu care ai fost în grupă sau cum te-ai calificat, ci doar faptul că te-ai calificat și cu cine te-ai calificat.

Suntem acolo, să spunem. Aseară nu am făcut un joc extraordinar, dar am dominat adversarul, am avut și noi au avut și ei ocazii. Dar și Israel a bătut în prelungiri de două ori Belarus în prelungiri”.

ADVERTISEMENT

„Mă gândeam la meciul nostru cu Islanda”

„Cu toții ne dorim, asta este clar! Noi dacă scoteam mingi la margine și să venim cu mingi în careu nu aveam pe cineva în careu. Asta trebuia să facem la meciul ăsta.

Când a intrat Moruțan, a driblat, am mai pus probleme, dar la fel, n-aveam cu cine în careu, că nu aveam un jucător de talie”, a , la TV .

ADVERTISEMENT

„Nu știu de ce nu a jucat Coman, dar noi nu știm ce s-a întâmplat la antrenamente, cum a simțit Edi jucătorii, cum a gândit strategia cu băieții.

Mă gândeam la meciul nostru cu Islanda, 0-0 pe Ghencea, tot fără suporteri, Islanda o echipă care s-a apărat, așa fost și Belarus și nu am reușit să marcăm.

ADVERTISEMENT

Acum s-a văzut că nu avem jucători care să facă diferența, nu găsești jucători care să dribleze. Ai un Coman, un Tavi Popescu și un Mitriță. Nu ai unul care să scoată adversarii din joc în dueluri unu contra unu”, a mai spus Nicolae Dică.