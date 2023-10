Gică Popescu, enervat, din nou, din cauza lui Edi Iordănescu: „Se răsfață și încearcă să arate că eu am ceva cu el”

Gică Popescu s-a enervat și a intervenit în direct luându-l la rost pe Bogdan Stelea, care a spus că naționala trebuie să primească sfaturi, nu critici, comentând și FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gică Popescu, enervat, din nou, din cauza lui Edi Iordănescu

din nou din cauza lui Edi Iordănescu și a intervenit la TV , după ce a ascultat părerea lui Bogdan Stelea, care a transmis că naționala nu are nevoie de critici, ci de sfaturi.

„Veniți cu soluții, spuneți mai mult decât să spuneți că nu avem perspectivă de joc. Mie Drăguș mi-a plăcut mult, asta cu pantalonii lasă-l în pace, nu contează, a scos adversari din joc, a pasat”, a spus Bogdan Stelea.

„Stelică, noi suntem plătiți la televiziune să vin și să spun ce văd, nu să dau soluții. Eu am spus părerea mea! Am spus cu o umilă părere că nu avem identitate, că nu jucăm nimic.

Eu nu sunt plătit, Stelică, să dau soluții, eu spun ce am văzut. Eu nu îmi permit să dau soluții, pentru că am mai dat soluții o dată și am făcut un scandal monstru”, a intervenit Gică Popescu.

„Oameni buni, în ce lume trăim?”

„Nu am nimic cu el sau cu familia sa. Eu cred că se răsfață și că încearcă să arate că eu am ceva cu el și că sunt împotriva echipei naționale.

Am o relație bună cu tatăl lui, alte discuții nu au legătură cu ce am spus despre echipa națională. De ce nu ne face echipa națională a lui Edi să ne facă să aplaudăm, să rupem Belarusul și vedem ce vom spune atunci.

Eu cred că ne-am mândri cu naționala, cu selecționerul. Eu aș fi schimbat sistemul. Cum să fiu calm în minutul 80, la 0-0 cu Belarus?”, a .

„I se pare atât de dură declarația mea prin care am spus că echipa națională nu are identitate? Măi, oameni buni, în ce lume trăim dacă ne supărăm pe atâta tot?

Nu putem aștepta mereu la finalul meciurilor cuvintele lui Edi Iordănescu și Mihai Stoichiță și să nu se schimbe nimic la națională!”, a mai spus Gică Popescu.