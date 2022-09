Starea de sănătate a Reginei Elisabeta a II-a provoacă ”îngrijorare”. Prințul Charles, alături de Suverană. William, Harry și Meghan, în drum spre Scoția. Update

În aceste momente, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se află sub supraveghere medicală la castelul Balmoral, după ce medicii au devenit îngrijoraţi de starea ei de sănătate.

Potrivit CNN, medicii reginei i-au recomandat acesteia să se odihnească. Întrega societate din Marea Britanie e îngrijorată la auzul acestor vești.

Regina Elisabeta a II-a are probleme de sănătate

Totodată, doctorii reginei sunt ”îngrijorați” de sănătatea ei și au recomandat ca monarhul să rămână sub supraveghere medicală, a anunțat joi Palatul Buckingham într-un comunicat.

ADVERTISEMENT

”Regina rămâne la Castelul Balmoral”, au transmis reprezentanții Palatului Buckingham.

O sursă regală a declarat pentru că membrii apropiati ai familiei , au fost informați cu privire la îngrijorarea pentru sănătatea sa.

Regina s-a întâlnit marți cu Liz Truss. Truss a scris joi pe Twitter că ”întreaga țară este profund îngrijorată de știrile de la Palatul Buckingham primite la ora prânzului”.

ADVERTISEMENT

”Gândurile mele și gândurile oamenilor din Regatul Unit sunt alături de Majestatea Sa Regina și familia ei în acest moment”, a adăugat Truss.

Gino D’Acampo, un mare Chef din Italia, anunța în urmă cu câteva săptămâni că refuză să meargă în vizită la Palatul Buckingham pentru că regimul acesteia nu i-ar fi pe plac.

ADVERTISEMENT

”Am fost invitat la Palat la ceai chiar înainte de Covid, însă sandvișul cu castraveți este cel mai mare coșmar al meu. Plus că nu îmi place nici ceaiul, nu sunt consumator de ceai. I-am zis agentului meu că mi-ar plăcea să o cunosc pe Regină, dar nu-mi plac sandvișurile cu castraveți, așa că am refuzat invitația”, a declarat Gino D’Acampo, potrivit Hello Magazine.

Cu toate acestea, Regina Elisabeta a II-a a atins vârsta de 96 de ani tocmai pentru că are un meniu special.

ADVERTISEMENT

Se pare că biscuiții ei favoriți sunt cei crocanți, înveliți în ciocolată. Totodată, uneori, Regina mânca cereale, pâine prăjită și marmeladă sau ouă, însă acestea sunt o raritate. Interesant, conform bucătarilor care au lucrat pentru Regină, aceasta preferă seara carnea de la producătorii locali pe care o servește cu sos de ciuperci, smântână și whiskey.