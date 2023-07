Statul român a dat 15 milioane de euro pentru o clădire de birouri din Bruxelles. Ce se întâmplă acum cu imobilul cumpărat în 2002

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles, reprezintă principalul canal de comunicare între instituţiile europene (Comisie, Consiliu, Parlament) şi autorităţile statului român (Guvern, Preşedinţie, Parlamentul României, precum şi alte instituţii sau autorităţi publice centrale şi locale). Obiectivul acesteia este asigurarea unei activităţi eficiente a României ca stat membru UE şi promovarea poziţiilor naţionale şi a imaginii României la nivel comunitar.

Sediul de la Bruxelles a fost cumpărat cu 5,6 milioane euro în 2002

În iunie 2002, printr-o ordonanță de urgență, pentru cumpărarea sediului în care funcționa instituția, situat pe Rue Montoyer din Bruxelles, în valoare de 5.600.000 euro, taxele notariale, precum şi plata sumei de 1.565.000 euro necesară execuţiei lucrărilor de amenajare a clădirii. În 2017, instituția s-a mutat într-un alt sediu, pe care l-a închiriat pe Avenue de Cortenbergh, ce urma să fie folosit pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.

Și în prezent, Reprezentanţa Permanentă funcționează în același sediu închiriat, deoarece cel cumpărat în 2002 are nevoie de renovări temeinice. Pe 19 iunie 2023, conform datelor consultate de FANATIK pe platforma achizițiilor publice, Ministerul Afacerilor Externe a postat un anunț de participare la o licitație în urma căreia se va atribui contractul „Servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor – Renovare clădire de birouri a Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană”.

Valoarea acestuia este de 3.979.775 lei, adică aproximativ 800.000 euro, iar durata este de 6 luni. „Achiziția de servicii de proiectare este esențială pentru buna implementare a activităților proiectului sus menționat, deoarece prin specializările deținute de Prestator se va asigura Autorității Contractante sprijinul tehnic necesar până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție a lucrărilor și până la recepția finală, garantând astfel calitatea proiectului tehnic, cât și a lucrărilor”, se arată în caietul de sarcini.

„Pentru eliminarea disfuncționalităților datorate defectării echipamentelor clădirii, reducerea consumului de energie prin înlocuirea instalațiilor energofage și a anumitor elemente constructive, optimizarea volumului clădirii raportat la necesitățile funcționale, aducerea clădirii la normele tehnice actuale atât din punct de vedere arhitectural, cât și a instalațiilor pentru construcții, au fost parcurse etapele premergătoare întocmirii proiectului tehnic de execuție, de firme de proiectare autorizate în Belgia.”, se menționează în document.

Clădirea din Bruxelles a fost construită în 1972

“Pentru continuarea obiectivului de investiții în conformitate cu prevederile legale, este necesară realizarea Proiectului tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, inclusiv a documentațiilor necesare depunerii aplicațiilor pentru obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor prevăzute de legislația locală/belgiană în vigoare”, se mai scrie în caietul de sarcini.

De fapt, întregul proiect a demarat pe 12 octombrie 2020, când Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE a publicat o invitație de participare la o negociere pentru atribuirea contractului ce vizează reabilitarea clădirii. „Prezenta procedură se referă la un contract de achiziție publică de lucrări care are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de lucrări de intervenție (reabilitare) la clădirea sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE situat în Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles, inclusiv spațiile exterioare, structura, anvelopa, finisajele și instalațiile.”, se arată în document.

Clădirea, construită în 1972, este compusă din două subsoluri, un parter și 8 etaje, are o suprafață construită de 772 m2 și o suprafață construită desfășurată de 3.022 m2 suprateran plus 1.596 m2 în subsoluri. Lucrările de intervenție sunt: izolarea termică a fațadelor și acoperișului; înlocuirea tâmplăriei exterioare; înlocuirea instalațiilor și echipamentelor tehnice (instalații sanitare, inclusiv canalizarea /evacuarea apelor uzate, instalații de producere a apei calde și încălzirii, instalații de electricitate și iluminat, instalații IT, instalații HVAC, ascensoare, sisteme de stingere a incendiilor, securitate).

Renovarea clădirii costă aproximativ 7 milioane de euro

De asemenea, se vor mai efectua reamenajarea spațiilor interioare de la parter și primul etaj pentru a crea spații protocolare, cum ar fi spațiu de primire, săli de ședințe, sală multifuncțională, dar și reamenajarea spațiilor interioare începând cu etajul al doilea pentru a crea spații comune, de birouri și de locuit, adecvate nevoilor Reprezentanței. Valoarea totală estimată a contractului era de 5.090.285 euro, exclusiv TVA, iar depunerea solicitărilor trebuia făcută până pe 23 octombrie 2020. Restricțiile legate de pandemia de coronavirus au amânat, însă, proiectul.

În documentația aferentă anunțului de participare din iunie 2023 se află și o estimare a costurilor, efectuată în septembrie 2020. Astfel, conform datelor consultate de FANATIK, lucrările de renovare sunt formate din două părți, “Arhitectură” și “Tehnici speciale”. Arhitectura, formată din lucrări numite „companie/site, suprastructuri din zidărie, lucrări de acoperișuri, închideri/finisaje exerioare, închideri/finisaje interioare, vopsire/tratament de suprafață și abordări” are o valoare totală de 3.285.607,08 euro fără TVA.

Tehnicile speciale, din care fac parte „lucrări de ventilație, încălzire, aer condiționat, electricitate și date, sanitar, siguranța împotriva incendiilor, apartament HVAC, demontarea echipamentelor și ascensoare” au o valoare totală de 1.804.677,76 euro fără TVA. Reprezentanţei Permanente a României este de 5.583.134,84 euro fără TVA, adică 6.755.593,15 euro cu TVA. Dacă adăugăm cei 800.000 euro pentru serviciile de proiectare și sumele cheltuite de Guvern în 2002 pentru cumpărarea și amenajarea clădirii, reiese că sediul de la Bruxelles al instituției a costat statul român aproximativ 15 milioane de euro.