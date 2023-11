Steaua Franța, echipa de români care face furori în ligile inferioare: „Să nu avem probleme cu Talpan!”

. De această dată, ne-a atras atenția echipa Steaua București Franța, care are în compență fotbaliști profesioniști din România sau Ucraina.

Steaua Franța, povestea unei echipe de români din Hexagon: „Visul nostru e să jucăm un amical cu FCSB”

FANATIK a stat de vorbă cu Emanuel Șimon, român stabilit la Paris, care este și portarul echipei: „Patronul este verișorul meu. Această echipă este formată doar din suporteri ai Stelei, ai FCSB. Mi-e și frică să vă spun mai multe să nu avem probleme cu domnul Talpan.

ADVERTISEMENT

Noi acum avem echipamentele cumpărate pe banii noștri. Să ne reclame, dar nu are ce să ne facă! Avem și sponsor un lanț de magazine la Paris”, a fost mesajul transmis clar de la început pentru colonelul de justiție al CSA Steaua București.

Emanuel a povestit cum o îmtâmplare nefericită a dus la apariția acestei echipe, chiar după un meci al FCSB: „Iubim echipa asta, am fost la București la meciuri și ne-au tăiat frânele de la mașină. Am rămas să dormim în Gara de Nord pentru că nu am avut vaccinul făcut și nu ne-a primit la hotel. Am fost patru persoane. E sângele nostru de suporteri. Așa am decis acum 7 ani să înființăm echipa”.

ADVERTISEMENT

Lucrurile sunt extrem de serioase, Steaua Franța având în componență jucători care au evoluat la un nivel ridicat: „Avem echipă foarte bună. Avem mulți jucători care au fost la Recea în Liga 2. Avem și jucători din Republica Moldova, de la Cernăuți, care au jucat în a doua ligă din Ucraina. Noi suntem aici la nivel de liga a cincea franceză, un campionat regional”.

Portarul celor de la Steaua Franța, vărul lui Răzvan Onea de la Rapid: „Am terminat pe locul doi”

Emanuel Șimon ne dă un exemplu sugestiv pentru nivelul fotbalului francez, chiar și din eșaloanele inferioare: „Din punctul meu de vedere, campionatul e la nivelul ligii a treia din România. O echipă de liga a treia din Franța bate orice echipă din Liga 1 de la noi până la locul patru. Ne cam rupe arbitrajul când jucăm cu echipele de francezi. E rasismul foarte mare aici”.

ADVERTISEMENT

Deși își câștigă existența cu greu, românii nu au renunțat la marea lor pasiune: „Noi muncim, lucrăm pe șantier, alții sunt contabili și așa mai departe. Ne antrenăm de două ori pe săptămână. Sezonul trecut am terminat pe locul patru, iar în cealaltă ligă pe locul doi”.

este chiar foarte apropiat de portarul echipei: „Noi suntem foarte puși la punct, avem antrenor, staff, tot. Avem un jucător Alexandru Barbu, care a fost coleg cu Răzvan Onea. Părinții nu au avut însă posibilitate să îi dea bani și a fost nevoit să se lase de fotbal. Onea e chiar vărul meu. Am vorbit cu Răzvan Onea ca să ne susțină, dar mi-a zis așa: ‘Vere, sunt jucător profesionist. Nu vreau să mă bag, să am probleme’.

ADVERTISEMENT

Pe viitor am vrea să ne înscriem într-un campionat unde să avem dreptul de a promova mai sus. Avem și acum, dar sunt mai multe grupe valorice. E foarte greu să mai ținem echipa pentru că aducem bani de acasă, tricouri, baremul pentru arbitri, închirierea terenurilor”.

Steaua Franța, mesaj pentru Gigi Becali: „Noi nu suntem cu CSA. Sângele nostru e roș-albastru”

Steaua Franța are un obiectiv sentimental foarte important și speră ca patronul vicecampioanei să le îndeplinească dorința: „Ne-am dori dacă Gigi Becali citește acest material să ne ajute cu un rând de echipament cu FCSB. Ne-ar plăcea mult să fim invitați la un meci al FCSB. Ar fi cel mai frumos vis. Noi nu suntem cu CSA, suntem cu FCSB, sângele nostru e roș-albastru. Am luat tricourile așa pentru că am putut cu 50 de euro să luăm două în loc de unu”.

Adversarii sunt și ei de calibru, chiar dacă nu au reușit să își construiască o carieră la un nivel înalt: „Noi facem totul din plăcere și iubim fotbalul. Avem și suporteri. Jucăm cu echipe foarte bune, cu jucători de culoare, foarte puternici și rapizi. Am întâlnit jucători foarte valoroși.

Unul făcuse la PSG junioratul. Am vorbit cu el și a spus sincer că s-a terminat totul când a dat de bani și s-a scăpat la femei. Și nu e singurul. Au dat chix. Mi-au arătat poze de la antrenament chiar de pe Stade de France”.

Discuția revine însă la problemele juridice: „Unii jucători se tem că domnul Talpan ne va da în judecată că folosim sigla și numele. Noi am vrut inițial să punem numele Steaua București, dar am pus Steaua București Franța, tocmai pentru a nu va avea probleme. I-am trimis și lui Gigi Mustață și a zis că nu are ce să ne facă. Și Mireșul Mare folosește stema FCSB-ului”.

Visează la un amical cu FCSB: „Ar fi o mândrie și o bucurie”

Reprezentantul Steaua Franța a vorbit și despre idolii din vestiarul echipei de la marginea Parisului: „Cel mai mult ne place Florinel Coman, Octavian Popescu, chiar avem un băiat micuț care e foarte rapid, îi zicem Pantera. Lui Alexandru Barbu îi zicem Dorin Goian. Nu trece mingea de el. Din marea echipă a Stelei ne place de Helmuth Duckadam”.

Românii din Franța au un mesaj clar pentru colonelul de justiție al CSA Steaua: „Pe mine nu mă doare acest conflict pentru că știu că FCSB e FC Steaua București. Acolo e un interes din punct de vedere al banilor. Mă doare foarte rău doar pentru stadionul Ghencea. Cel mai frumos vis ar fi să jucăm un amical împotriva FCSB-ului. Nu se supără nimeni, oricum ne bat. Ar fi o mândrie și o bucurie.

Dacă le-aș avea în față pe domnul Talpan, fiind un om credincios, care a terminat Teologia, i-aș spune așa: ‘Priviți în Sus, priviți în Dumnezeu! Mai devreme sau mai târziu o să vă plătească’. Atât. Nimic mai mult. Dacă e un credincios știe că îl bate Dumnezeu. El nu uită niciodată ce a făcut. Cum bate Dumnezeu nu bate nimeni”.

Marchiș Florin, președintele Asociației Steaua Franța, a vorbit despre proiectele echipei: „Încercăm să dăm de domnul Hagi”

FANATIK l-a contactat și pe președintele Asociației Steaua Franța, care ne-a oferit mai multe și alte detalii: „Echipa a fost înființată de un francez, care a făcut facultatea în România și s-a îndrăgostit de fotbal și de echipa Steaua.

A vrut să înființeze această echipă pentru a crea o imagine bună românilor la Paris prin intermediul fotbalului. Și eu am fost jucător, chiar căpitan, dar m-am accidentat grav și am luat funcția de președinte”.

Steaua Franța e foarte activă și dorește să se facă remarcată și pe plan internațional: „Acum participăm la un turneu organizat de asociația suporterilor lui Liverpool. Sunt mai multe echipe și participăm în fiecare an din 2017. Toată lumea știe că suntem români. Anul trecut am organizat și noi un turneu al nostru: Cupa Hagi Franța. E foarte cunoscut și aici”.

Românii sunt gata să facă orice pentru a atrage atenția „Regelui”: „Am trimis invitații la echipe din Franța și toți au fost entuziasmați. Încercăm să dăm de el, să luăm legătura cu el. Vreau să merg și la Ambasada României la Paris. E organizat în numele lui”.

Povestea lor ajunge la din ce în ce mai mulți oameni: „Ne-a contactat chiar un băiat că vrea să joace la noi. Mama lui e româncă și tatăl francez. I-a plăcut foarte mult inițiativa și a zis că vrea să își descopere originile”.

Invitați la mai multe turnee internaționale: „E nevoie de mulți bani”

Steaua Franța a primit deja mai multe invitații la diverse competiții: „Am sperat să putem participa și la un turneu la Amsterdam, în Belgia sau în Spania, unde sunt vreo 80 de echipe, dar e nevoie de mulți bani și să vedem dacă putem să atragem niște sponsori”.

Conflictul dintre FCSB și CSA Steaua a făcut valuri și în Franța, unde a creat însă și multă rumoare: „Noi încercăm să fim neutri în conflictul CSA Steaua – FCSB. Noi reprezentăm Steaua în afara țării. Echipa e foarte cunoscută aici și toată lumea știe aici în Franța ce performanțe a reușit această echipă.

Francezii consideră că nu este deloc normal ce se întâmplă acuma. Nu e o chestie normală să destrame un club cu o asemenea tradiție și toată lumea speră să se ajungă la un acord și să fie o singură echipă.

Aici nu s-a întâmplat niciodată așa ceva și sunt foarte mirați că un asemenea brand și imaginea României a ajuns într-un asemenea hal. Sper ca românii să audă povestea noastră”, a mai povestit oficialul echipei.

2017 e anul în care a fost înființată echipa Steaua Franța