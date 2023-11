Jucătorii Rapidului, păreri mixte după remiza cu Sepsi: „Nu ne-a ieșit nimic!” / „De ce să nu fim mulțumiți?”

Adrian Iencsi, antrenorul secund al că echipa a plecat neînvinsă de pe terenul lui Sepsi, amintind și de ocazia mare pe care a avut-o Juvhel Tsoumou, care a nimerit bara porții lui Roland Niczuly, după o execuție din „foarfecă”. Totuși, Alex Albu a spus că lui și colegilor lui nu le-a ieșit nimic împotriva covăsnenilor.

Jucătorii Rapidului, păreri mixte după remiza cu Sepsi

avut păreri mixte după remiza din deplasare cu Sepsi, scor 0-0: „N-am făcut o partidă foarte strălucită. Mă bucur că n-am primit gol, dar era important să marcăm și să câștigăm.

Cred că e lung campionatul, nu trebuie să ne uităm la clasament, trebuie să intrăm în play-off, după se dă lupta finală. Sepsi a fost doar într-o perioadă proastă, acum a jucat foarte bine.

Important e să ne odihnim acum și să ne vedem de meciurile pe care le avem în față. Nu e o sincopă, Sepsi e o echipă foarte bună, cred că va intra și în play-off”.

„Am avut și noi și ei ocazii foarte bune, din păcate nu am reușit să le fructificăm. Acum mă gândesc și la meciurile echipei naționale, sper să îmi fac treaba la fel de bine și să ne calificăm.

Cred că doar noi, grupul de-acolo, și cei de pe lângă echipa națională am crezut că ne vom califica, restul nu cred că au crezut atât de mult în noi. Și cred că tot noi vom duce echipa mai departe”, a declarat Horațiu Moldovan.

„Cred că ambele echipe sunt mulțumite cu remiza albă. N-am îndrăznit, pentru că dacă am fi îndrăznit cred că reușeam să înscriem. Au făcut câteva mutări bune și ei, dar și noi.

Pot spune că suntem mulțumiți, de ce nu? Noi gândim ca fiecare partidă să fie tratată serios. Jucăm cu echipele din vârful clasamentului fără emoții. Am întâlnit o echipă care era și ea în căutare de o victorie, era în foame de puncte, o echipă bună a campionatului”, a spus Adrian Iencsi, antrenorul secund al Rapidului.

„Nu ne-a ieșit nimic azi!”

„Sunt zile și zile! Nu ne-a ieșit nimic astăzi. Am întâlnit și o echipă bună, o echipă agresivă, care încearcă să joace. Ne pare rău, pentru că am vrut să câștigăm, dar e bine că ne-am ales cu un punct.

Nu a fost presiune, nu ne-a ieșit nimic tuturor. Am fost într-un număr cât mai mare, am vrut să le facem cadou o victorie, dar nu am reușit. Vine această pauză, e bine venită, pentru că ne vor aștepta niște meciuri de foc în campionat și în cupă.

Trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în meciul trecut și cum am făcut-o și până acum. Am practicat un fotbal frumos până acum și trebuie să continuăm. A lipsit mister de lângă noi, s-a văzut și sperăm să nu mai fie suspendat și să fie alături de noi”, a .

„Am întâlnit o echipă bună, ne-am dorit să câștigăm și noi și ei. În a doua repriză au avut doar o ocazie, nici noi nu ne-am creat prea multe, dar a fost un meci bun până la urmă.

Se mai întâmplă, noi muncim în fiecare zi, ne dorim, doar atât s-a putut! Nu e nicio problemă în deplasare, ne-am dori să câștigăm toate meciurile și restul echipelor își doresc să câștige în fața noastră.

Vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Presiune nu există, intrăm cu gândul să câștigăm meciul și să fim pe primul loc. Abia aștept prima etapă din retur și cred că avem un cuvânt greu de spus în campionat”, a spus și Alex Ioniță.