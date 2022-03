Stefan Ashkovski, pentru FANATIK, după victoria istorică a Macedoniei de Nord: „A fost nebunie! Am petrecut cu fanii, am primit felicitări de peste tot, dar cel mai frumos mesaj a fost din partea soției mele!”

în fața campioanei europene Italia, chiar la Palermo și va juca finala pentru un bilet în Qatar, împotriva Portugaliei lui Cristiano Ronaldo.

Interviu FANATIK cu Stefan Ashkovski, jucătorul lui Sepsi, unul dintre eroii de la Palermo pentru Macedonia de Nord

FANATIK l-a contactat pe mijlocașul dreapta al celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, care a jucat zece meciuri pentru naționala Macedoniei de Nord și a fost introdus pe teren în minutul 58 al meciului istoric cu Italia.

Stefan, felicitări! Ați scris istoria pentru Macedonia de Nord…

– Da, înseamnă totul pentru noi și pentru țara noastră! A fost nebunie! Am sărbătorit cu fanii și apoi la hotel, unde au venit și ei. Nu am făcut însă mare caz din asta, pentru că nu am realizat nimic încă. Urmează un meci foarte, foarte dificil la Lisabona.

„Chiellini a venit și ne-a felicitat. Un mare fotbalist și sportiv. A dat dovadă încă o dată de fair-play”

Jucătorii Italiei erau devastați. E o tragedie pentru ei…

– Erau foarte afectați și triști, însă e normal. Cu toate astea, Chiellini a venit și ne-a felicitat. Un mare fotbalist și sportiv. A dat încă o dată dovadă de fair-play.

Crezi în calificare chiar dacă întâlniți Portugalia?

– E un meci extrem de important. Eu cred că vom face un meci bun. Credem într-un miracol! Dacă am învins campioana europeană și mondială, putem învinge și Portugalia.

Stefan Ashkovski: „Meciul cu Portugalia e cel mai important din viața noastră”

Cât de important e acest meci pentru voi?

– E cel mai important meci din viața noastră, însă trebuie să ne bucurăm de el, ca de orice alt meci de fotbal. Am fi extrem de fericiți dacă am califica Macedonia de Nord pentru prima oară în istorie la un Campionat Mondial.

Ai un video sau o poză cu sărbătoarea voastră de aseară?

– Nu am deocamdată. Dacă fac rost, o să îți trimit!

Cum a fost posibilă victoria cu Italia: „Am crezut tot timpul în noi și în strategia antrenorului”

Cum ați reușit să învingeți Italia?

– Am făcut posibilă această victorie pentru că am crezut tot timpul în noi și în antrenor și strategia pe care a pregătit-o pentru acest meci.

Aveți o primă specială promisă din partea federației?

– Deocamdată nu știm nimic. Vrem doar să ne bucurăm de fotbal și de acest meci împotriva Portugaliei. Suntem 100% concentrați doar pentru acest meci și nu gândim la altceva. Sigur, dacă reușim să ne calificăm așteptăm și banii!

Ashkovski, felicitat de jucătorii lui FC Botoșani și Sepsi: „Cel mai frumos mesaj a fost însă de la soția mea”

Te-au felicitat colegii tăi de la Sepsi și Botoșani?

– Da, o parte din ei mi-au scris și m-au felicitat. Am primit foarte multe mesaje, însă cel mai frumos a fost din partea soției mele. Rămâne între mine și ea ce mi-a transmis. Îmi pare rău (n.r. râde).

Cât de important e pentru tine că te-a susținut din tribune?

– Când ea e prezentă pe stadion îmi dă energie. E cel mai important suport al meu și fără ea nu aș fi ajuns niciodată unde sunt acum. E sprijinul meu numărul unu!

Ai un mesaj pentru fanii macedoneni? Dar pentru cei ai lui Sepsi?

– Victoria împotriva Italiei le-o dedicăm lor în totalitate! Fanilor lui Sepsi vreau să le transmit că ne dorim enorm să câștigăm Cupa României și să îi facem să se mândrească cu noi și orașul Sfântu Gheorghe.