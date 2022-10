Cu lacrimi în ochi, Ștefan Târnovanu se ia de fanii FCSB. ”Suntem slabi, dar nu e normal să ne înjure de familie”

După 0-5 în tur, FCSB și-a dorit o revanșă în fața lui Silkebog. , iar lui Ștefan Târnovanu i-au dat lacrimile pe teren. La finalul confruntării, portarul vicecampioanei a recunoscut că este un dezastru. Și că i-au nemulțumit pe fani. S-a arătat însă dezamăgit de faptul că aceștia i-au înjurat la finalul partidei.

”Dezastru. Ne-au depășit, n-am înțeles nimic”, a recunoscut Ștefan Târnovanu după FCSB – Silkeborg 0-5

Ștefan Târnovanu a început partida cu o paradă în fața lui Jorgensen, scăpat singur, în minutul 5. Însă, șapte minute mai târziu era driblat și învins de Kusk. Iar apoi, , primind gol direct din lovitura de colț.

A mai izbutit, ulterior câteva intervenții, a avut și momente în care a fost protejat de șansă. Dar aceste ”amănunte” nu i-au împiedicat pe danezi să repete scorul din tur.

Și, la 0-5, Târnovanu nu a mai rezistat. Frustrarea și amărăciunea erau prea mari, a cedat și a dat frâu sentimentelor, iar camerele l-au surprins cu lacrimi în ochi.

La finalul jocului era dărâmat. ”Până în acest moment nu am găsit o explicație, ne-au depășit la toate capitolele. Să primești zece goluri în două meciuri… nu mi s-a întâmplat niciodată.

E un dezastru. Ne concentrăm pe campionat și, dacă vom reuși la vară să câștigăm, așa vom reuși poate să ștergem această rușine.

Ne-au depășit la toate capitolele, nu am înțeles nimic. Nu am putut să facem nimic, au fost mai buni decât noi. Trebuie să stăm cu capul în pământ, să muncim, să muncim”, a spus Târnovanu.

Ștefan Târnovanu se ia de fanii FCSB: ”Când încep să ne înjure de familii…”

Dacă în alte ocazii, chiar la rezultate nefavorabile, a mers alături de colegi către suporteri, de data aceasta Ștefan Târnovanu s-a îndreptat direct spre vestiare. Avea să explice motivul.

”Când încep să ne înjure de familii… nu știu de ce a fost jumătate de echipă. Eu și câțiva jucători am ieșit direct de pe stadion. Am înțeles, suntem slabi, dar nu e ok să ne înjure de familie, de copii, de neveste.

Suntem conștienți că i-am dezamăgiți. După meciul din tur nu am putut să dorm, probabil că nici în această seară nu voi putea”, a spus Târnovanu vizibil decepționat de reacția fanilor.