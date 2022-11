Ștefan Târnovanu, după o nouă umilință a FCSB-ului în Europa: „Suntem departe de fotbalul mare! Ne-au bătut și cu o echipă de copii”

și a terminat rușinos sezonul european. Unul în care, cu 18 goluri primite, a avut cea mai slabă apărare din Europa League și Conference League.

Ștefan Târnovanu, după FCSB – West Ham 0-3: „Mai avem mult de muncit!”

FCSB voia să încheie cu capul sus acest sezon european și avea speranțe că va obține un rezultat bun, mai ales că antrenorul Nu s-a întâmplat așa, ba chiar „ciocănarii” au dominat cu autoritate partida de pe „Arena Națională”.

Lucru remarcat cu tristețe la finalul meciului de portarul Ștefan Târnovanu. Deși a fost din nou cel mai bun om al „roș-albaștrilor”, acesta nu a reușit decât să limiteze proporțiile scorului, care putea fi mult mai mare.

„După aceste rezultate, concluzia e că mai avem de muncit. Suntem departe de fotbalul mare și s-a demonstrat în seara asta că poate să vină West Ham și cu echipa a doua, și cu copiii, e diferență imensă!

E puțin cam trist, pentru că am primit foarte multe goluri în aceste șase meciuri. Am evitat câteva goluri în seara asta, dar am pierdut cu 3-0, cu ce ajută? Un meci dificil, cu o echipă foarte bună de Premier League. S-a văzut că suntem departe, din păcate.

S-a jucat la o singură poartă. Îmi pare destul de rău că poate intram cu 0-0 la pauză și gestionam altfel meciul. A picat golul destul de greu. Speram să ieșim cu capul sus din această grupă, dar nu am putut. Vom vedea la anul”, a declarat Ștefan Târnovanu la finalul meciului FCSB – West Ham pentru

Ștefan Târnovanu spune că de acum înainte miza se mută în SuperLiga

Scăpați de grijile europene, jucătorii FCSB-ului își vor concentra de acum înainte atenția pe meciurile din SuperLiga, unde au de tras tare pentru a ajunge pe un loc de play-off. Iar duminică e un joc extrem de important, derby-ul cu Rapid:

„Toată miza se mută în campionat, suntem obligați să câștigăm, ca să intrăm în lupta pentru campionat”, a mai spus Ștefan Târnovanu pentru sursa citată.

Apoi, portarul FCSB-ului a vorbit și despre schimbarea de antrenor survenită în aceasă săptămână: „Pinti e un băiat senzațional, îl știu de foarte mult timp, a fost lângă noi, ne-a dat încredere. Vom merge înainte cu el. Nu e treaba mea să-mi dau cu părerea despre schimbarea lui Dică”, a încheiat Târnovanu.