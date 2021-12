La 3 ani de când a rămas fără un picior și a renăscut din propria cenușă, Stela Bizdu are nevoie de o altă operație: “Totul s-a schimbat într-o clipă”

A renăscut din propria cenușă. Asta spune Stela Bizdu, după ce, în urmă cu mai bine de trei ani, un accident i-a schimbat complet viața. Din păcate, a rămas fără un picior și a fost nevoită să suporte dureri cumplite, atât fizice, cât și sufletești.

Stela Bizdu a luptat trei ani pentru a-și recăpăta încrederea și pentru a-și face curaj să treacă peste această traumă. A acceptat totul și atunci a simțit că a renăscut.

7 iulie 2018, ziua care a schimbat tot în viața Stelei Bizdu

7 iulie 2018 este ziua care a schimbat în totalitate destinul Stelei Bizdu. La scurt timp după ce a coborât din mașină și s-a asigurat, un șofer vitezoman a lovit-o și i-a smuls piciorul. Au urmat momente de groază. A petrecut zeci de zile în spital, apoi a fost nevoită să se pregătească pentru o nouă viață: fără un picior. Acum poartă proteză și povestește că, deși are lacrimi în ochi ori de câte ori vorbește despre accident, s-a obișnuit cu felul în care trebuie să își desfășoare activitatea.

“Mă consider norocoasă că am scăpat cu viață și cred că am depășit momentul învățând să mă accept așa cum sunt. Întrebările pe care le primesc nu mă mai deranjează, cum s-a întâmplat în primele luni de recuperare, când mă luptam din greu cu psihicul, pentru că nu îmi puteam imagina ca mi-am pierdut piciorul. Acum pot vorbi despre ce s-a întâmplat fără să mai am frustrări legate de ceea ce mi s-a întâmplat și fără să îmi mai pun întrebarea ‘de ce?'”, spune Stela Bizdu în exclusivitate pentru FANATIK.

A fost nevoie să treacă trei ani pentru ca Stela Bizdu să accepte ce i s-a întâmplat

După trei ani de la , Stela Bizdu și-a făcut curaj să vorbească. Își dorește să-i încurajeze pe oamenii care se lovesc de situații ce par fără ieșire și simt că viața îi pune la pământ. Așa cum ea susține că a renăscut, vrea ca și alte persoane încercate de viață să îi urmeze exemplul și să depășească problemele cu care se confruntă.

“După o lungă perioadă în care nu am putut accepta întorsătura pe care a luat-o viața mea, am avut o revelație: că Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc cu un scop anume și tocmai de aceea nu trebuia să mă închid în mine și să-mi las viața să se sfârșească așa. In ciuda sprijinului moral enorm pe care l-am avut in acele momente, totul s-a schimbat când eu am decis că nu mai e loc de lacrimi, amăgire și suspine”, povestește Stela, emoționată.

Sărbătorile de iarnă, schimbate total pentru Stela Bizdu, după accident: “O clipă poate schimba totul”

Accidentul din 2018 a schimbat multe lucruri în viața Stelei Bizdu, inclusiv sărbătorile de iarnă. De atunci este mult mai recunoscătoare pentru ceea ce are și pentru ce trăiește. Se bucură de familia ei și de tot ceea ce o înconjoară.

Și-a dat seama că are un rol pe pământ și profită de fiecare clipă. Este mamă, soție și model. Își face timp pentru toate și spune că nu are motive să se plângă.

“Am văzut accidentul în urma căruia mi-am pierdut piciorul ca pe o oportunitate de a renaște din propria cenușă si a mă întoarce mai puternică ca până atunci. De atunci, fiecare moment are o mare însemnătate pentru mine, fiindcă am realizat cât de prețios este timpul care se scurge prea repede, cum o clipă poate schimba totul. Așadar, în fiecare zi sunt fericită că trăiesc, dar sărbătorile sunt un prilej în plus de bucurie că am primit o a doua șansă la viața, că Dumnezeu m-a lăsat aici să fiu mama pentru copilul meu, soție, fiica, soră si așa mai departe. Cu alte cuvinte, m-a lăsat să mă bucur de familia fără de care nu aș fi fost cea de azi”, a mai declarat Stela Bizdu pentru FANATIK.

O nouă operație la picior pentru Stela Bizdu

Din păcate, celebra influenceriță are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală la nivelul piciorului. Bontul s-a atrofiat, iar medicii i-au spus Stelei Bizdu că este nevoie ca acesta să fie curățat. De asemenea, după această operație, va avea nevoie de o altă proteză. Costurile pentru proteză sunt enorme și speră să reușească să o achiziționeze.

“Îmi doresc sa fac acea intervenție chirurgicală la picior necesară de mult timp, deoarece bontul s-a atrofiat si trebuie ‘curățat’. După aceasta operație, va trebui sa stau in jur de 2 săptămâni la pat sau cu cârje până se vindecă locul și va urma bineînțeles și o alta proteză la care momentan doar pot visa”, a mai spus Stela Bizdu.

Amintirile Stelei Bizdu, pline de iubire, dar și de durere

Stela Bizdu spune că a avut o copilărie perfectă. Ea și sora ei, împreună cu părinții, petreceau mult timp împreună, mai ales în perioada . De Crăciun, toate rudele se strângeau la ei acasă și se bucurau din plin de fiecare moment petrecut împreună.

“Bunica și mama munceau de zor prin bucătărie, eu cu sora mea și cu tata împodobeam bradul, decoram casa în spirit festiv si așteptam cu ușa deschisă colindătorii. La fiecare sărbătoare și nu numai, casa noastră era plină de rudele apropiate, pentru că la noi, la machedoni, se respectă foarte mult tradiția ca familia să se strângă la cei mai in vârstă și cum noi stateam cu bunicii în casă, îi găzduiam pe toți cu mare drag”, povestește Stela Bizdu.

Lucrurile s-au schimbat complet atunci când Stela avea 22 de ani. Tatăl ei s-a stins din viață, iar de atunci ea petrecea sărbătorile la cimitir, acolo unde stătea mult timp lângă locul de veci al acestuia. I-a fost foarte greu să accepte că el nu mai este. Rămăsese fără sprijin, fără omul care o sfătuia tot timpul.

“Aveam doar 22 ani, el 54… Nu înțelegeam de ce ne-a părăsit atât de devreme. De Crăciun și de Paști mergeam la tata la cimitir, și nu doar in zile de Sărbătoare. Rămâneam singură la mormântul lui si plângeam și îi povesteam ce am mai făcut în lipsa lui”, spune Stela Bizdu.

Primul copil al Stelei Bizdu a adus schimbare în viața ei

Au trecut câțiva ani buni până când a reușit să se bucure din nou de sărbători. Ianis, fiul Stelei Bizdu, a fost cel care a adus înapoi atmosfera de sărbătoare în casă de Crăciun, de Paște sau orice altă sărbătoare importantă pentru familia ei.

Faptul că a devenit mamă a făcut-o să vadă altfel lucrurile. “De când a apărut el în viața mea, am început să văd Soarele pe cer, să simt un gol care se mai umple un pic, în special ca a fost un băiețel si i-am putut pune numele lui tata”, povestește Stela. De asemenea, de când și Maria a venit pe lume, Stela Bizdu și soțul ei sunt extrem de fericiți.

Stela Bizdu, împlinită cu familia pe care o are

Model, soție și mamă a doi copii, Stela se declară o femeie împlinită. Are planuri multe, atât ea cât și soțul ei, pe care speră să le ducă la bun sfârșit. Momentan nu se gândesc la al treilea copil, fiind extrem de fericiți de faptul că au primit ceea ce și-au dorit: un băiat și o fată, în vârstă de cinci ani, respectiv opt luni.

De la anul 2022 Stela Bizdu își dorește sănătate pentru toți cei dragi. De asemenea, vedeta recunoaște că vrea o proteză nouă, imediat după ce va fi operată.