Stoichiţă a dezvăluit strategia României înaintea “finalei” cu Israel: “Important e să nu pierdem!”

Stoichiță a vorbit din fața hotelului Hilton din Budapesta, în momentul în care tricolorii au sosit cu autocarul în capitala Ungariei. Având cuvinte de laudă la adresa adversarilor din Israel, Stoichiță a lăsat să se înțeleagă că Edi Iordănescu va pregăti partida precaut, cu intenția clară de a smulge un egal care duce țara noastră la Euro 2024.

Stoichiţă a dezvăluit strategia României înaintea “finalei” cu Israel

”Punct decisiv. Să dea Dumnezeu. să fie finalul fericit. Important e să nu pierdem, normal că doresc să câștigăm, strategia pe care o face antrenorul. Moralul este foarte bun, n-are cum să fie altfel. Nu calculez șanse. Moralul în fotbal este dat de rezultate. Avem moral foarte bun. Trebuie să ai tărie de caracter.

Ultima discuție cu Edi, au fost vreo patru. Foarte încrezător. Gândește încă formula de echipă. Trebuie să fim eficienți. E presiune, și eu sunt emoționat. Dacă ți-ai ales meseria asta trebuie să o faci, cu toate plusurile ei. Nu trebuie să punem presiune. Mă uitam la lotul pe care-l avem, avem 21 de jucători produsul lotului U21. E un lot cu jucători care au fost la competiții supreme.

Toți simțim românește. Israelul foarte bună. Mă impresionează mobilitatea și agresivitatea lor. Bine pusă la punct, cu agresivitate, mobilitate. Va fi un meci de luptă care se poate transforma într-o partidă care să aducă li spectaculozitate. Nu suntem o echipă care să avem la ora actuală glorii, avem doar forța unui grup, astfel că surpriza plăcută poate să vină de la oricare”, a declarat Stoichiță.

elevii lui Edi Iordănescu au aterizat la Budapesta și se vor caza la hotelul Hilton din capitala Ungariei. Asta, pentru că hotelul de lângă stadionul din Felcsut a fost ocupat inițial de elvețieni. Tricolorii au ajuns în Ungaria cu o cursă tip charter, așadar un zbor de aproximativ o oră, iar vineri vor urma programul pregătit de Edi Iordănescu.

Oficialii FRF au ales drept locație de cazare hotelul Hilton din Budapesta, același hotel unde au mai fost cazați și înainte de partida cu Belarus. Hotelul Hilton este amplasat într-o zonă exclusivistă din Budapesta, lângă Bastionul Pescarilor, un celebru obiectiv turistic din oraș. Partea proastă e că între acest hotel și stadionul din Felcsut, unde se va disputa Israel – România, sunt aproximativ 45 de kilometri, așadar ceva timp de mers cu autocarul.

înainte de meci că faptul că România a ajuns în punctul de a obține calificarea la EURO 2024 este meritul jucătorilor și al antrenorilor, nicidecum hazard. “Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, ăsta este adevărul. Noi am câştigat această şansă prin tot ceea ce am făcut în această campanie, prin fiecare meci, în fiecare minut.

Este un moment pe care l-am căutat şi l-am aşteptat, iată că l-am găsit. Cu siguranţă, poate fi un meci de totul sau nimic, şi, când duci o campanie fără înfrângere, şi ajungi să depinzi de un alt rezultat, nu e confortabil. Asta face ca presiunea să fie una imensă. Va fi un meci cu încărcătură emoţională foarte mare, dar grupul este pregătit”, a declarat Iordănescu.

România are nevoie de un egal cu Israel pentru a se califica la Euro 2024, însă o victorie ar fi importantă pentru a obține un loc mai bun la tragerea la sorți, atunci când se vor stabili grupele pentru Euro 2024. Pe de altă parte o înfrângere ar putea fi catastrofală pentru tricolori, care ar avea nevoie de victorie cu Elveția, în ultima etapă, pentru a nu rata prezența la turneul final de anul viitor, din Germania.

Declarații Mihai Stoichiță înainte de Israel - România