Stoichiță a vorbit despre naturalizarea lui Andrea Compagno. „E părerea mea”

Atacanții străini fac legea în Liga I. . Din păcate, el nu poate fi naturalizat din moment ce a jucat pentru naționala din Kosovo, însă România își poate îndrepta atenția către alt străin. Compagno este disponibil.

Compagno, bun pentru România

“Compagno e un jucător interesant, care ar putea să fie naturalizat?”, a întrebat Horia Ivanovici, moment în care Mihai Stoichiță a răspuns: “La profilul de vârf care e, se pare că mereu se ajunge să avem discuții pentru această poziție”.

România nu se bucură de prea multe variante pentru postul de atacant. Alibec este în acest moment vârful de bază al tricolorilor, însă, la 32 de ani, nu se știe cât va mai putea ajuta echipa. Rezerva lui Alibec este Pușcas, un atacant extrem de contestat de către oamenii aflați în fenomen.

În aceste condiții, România se poate reorienta către un atacant străin. Compagno joacă în România din 2020 și a fost la un pas să îmbrace tricoul Italiei. Cum nu a făcut-o încă, tricolorii pot profita și îl pot aduce la echipă. Nu ar fi prima naturalizare a României. Camora a deschis drumul străinilor la națională.

România este în criză de atacanți

Andrea Compagno este un vârf italian de 1.94 înălțime. Acesta a fost transferat de FCSB de la FCU Craiova în sezonul 2022 – 2023 contra sumei de 1.5 milioane de euro. Compagno a avut un impact puternic în echipa lui Gigi Becali.

“Poate fi interesant, nu pot să spun. Să spun eu hotărât pe cine să aduc la echipa națională, cum vine asta? Nu nu-l naturalizăm. Nu cred că e cazul să-l naturalizăm. Să vedem, trebuie să analizăm. Sincer, nu sunt cel mai entuziasmat om de pe lume în legătură cu el.

Are multe greșeli tehnice. Într-adevăr, are o combativitate extraordinară, joacă foarte bine cu spatele la poartă. Lasă foarte multe mingi pentru coechipieri să vină să joace pe culoare, are anumite calități pentru această poziție.

Atacă colțul scurt, asta e o mare calitate, ceea ce nu fac vârfurile din România. Atacă mereu colțul scurt și e extrem de periculos. La combinații așa e mai greu cu Compagno”, a declarat Mihai Stoichiță în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

