Strigătul disperat al unei profesoare din România, din cauza situației din școli: ”Mi-a ajuns cuțitul la os, mă mir că nu am făcut AVC”

Colegiul Cadrelor Didactice din România a decis să posteze, pe , strigătul disperat al unei profesoare. Sătulă să mai înfrunte situația din școli, aceasta a izbucnit cu un mesaj extrem de dur care pictează o realitate cruntă.

Strigătul disperat al unei profesoare din România

Sistemul românesc de învățământ traversează o perioadă extrem de complicată. Problemele din interiorul școlilor îi exasperează pe unii profesori, iar aceștia cedează și încep să-și spună oful public.

. Aceasta nu a mai vrut să tacă și a mărturisit că a clacat în clasă. Spune că școala de astăzi a devenit un adevărat balamuc. Ea arată cu degetul către elevii teribiliști. ”Nu te mai poţi înțelege cu ei, parcă sunt posedați şi am fost la un pas de AVC”, spune disperată profesoara.

În mesajul dezvăluit de Colegiul Cadrelor Didactice, cu privire la câteva incidente prin care a trecut cu elevii săi. Femeia spune că a simțit neputință și umilință în fața propriilor elevi, deși este în domeniul educației de două decenii. Recunoaște că nu mai poate continua astfel.

”Azi, după 20 de ani de carieră, am clacat în clasă. Am preferat să ies din clasă, ca să nu plesnesc pe cineva. Azi mi-a ajuns cuțitul la os. Elevii au ajuns la un grad de nesimțire și tupeu maxim. Un elev și-a deschis telefonul și a început să filmeze în oră, părerea mea e că făcea live pe TikTok.

I-am cerut să închidă și să-mi dea telefonul. Intenția mea era să-l pun pe catedră pentru a putea să-mi continui ora. (…) Știți ce mi-a răspuns? ‘Știți că pe mine mă vor crede, pe mine și pe colegii mei, pentru că toți vom spune că l-ați atins’.

Nu te puteai înțelege cu ei, păreau ‘posedați’. E o clasă cu probleme, dar niciodată nu au făcut așa. Am ieșit din clasă ca să nu îmi pocnească ceva la cap, mă mir că nu am făcut vreun AVC până acum. Bine că era spre sfârșitul orei. Nu am fost om toată ziua. Vorbim de clasa a VII-a, școala de cartier”, a povestit profesoara.

Avertismentul profesoarei: ”Dacă nu se face ceva, ne ducem naibii cu toții”

În finalul mesajului ei, profesoara avertizează că dacă autoritățile nu fac ceva pentru a schimba situații, lucrurile vor degenera. ”Dacă vom continua să tolerăm asemenea derapaje și să acceptăm la nesfârșit toate tâmpeniile debitate de diverse ONG-uri că noi nu știm să educăm, că școala e despre jocuri și fericire, că trebuie să educăm cu blândețe, ne ducem naibii cu toții”, spune cadrul didactic.

Profesoara reclamă faptul că școala românească nu este una de nivelul Uniunii Europene. ”Am făcut o facultate, am învățat atât de mult ca să mă duc la un loc de muncă unde un copil de 13-14 ani își bate joc de mine și eu nu pot să îi fac nimic? Asta e balamuc, nu școală!! Intru în școală zâmbind, relaxat și plec cu capul bubuind și cu teama că îmi pocnește inima?

Chiar nu se mai poate! Vreau să mă duc la școală să-mi fac orele în liniște, să am liniște la ore și îmi dau și sufletul pentru ei. Susținere? Nu ai de la nimeni. Ești lăsat singur în cușca cu lei. Pe ușa scrie școală. Ar trebui să scrie balamuc pentru că asta nu e o școală din Uniunea Europeană”, a concluzionat profesoara, extrem de dezamăgită.