Strugurel Matei, singurul român condamnat la pușcărie din cauza COVID a fost pus la plată! Decizie surpriză a magistraților

Strugurel Matei, singurul român condamnat la închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor, a mai primit o lovitură din partea judecătorilor: acum trebuie să achite și cheltuielile cu procesul.

Strugurel Matei, singurul român condamnat la închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor, a ajuns într-o situație cât se poate de dificilă după ce magistrații l-au pus să plătească și cheltuielile cu judecata. Suma, deși nu este una mare, este, pentru bărbatul condamnat, una imposibil de acoperit: 300 de lei.

Conform , Strugurel Matei făcuse apel la decizia instanței de a-l condamna la închisoare cu executare după ce a fugit din spital de teamă să nu se îmbolnăvească de COVID-19. E adevărat, el era totuși bolnav, avea TBC, o altă boală respiratorie contagioasă și extrem de periculoasă.

„Ia act de retragerea apelului formulat de inculpatul Matei Strugurel impotriva sentintei penale nr. 1034/10.12.2020 pronuntata de Judecatoria Buzău. In baza art.275 alin.2 C.p.p. obliga apelantul-inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Definitivă”, se arată în decizia instanței, conform sursei citate.

Cine este singurul român condamnat la pușcărie din cauza COVID

Strugurel Matei este născut în județul Buzău, la Râmnicu-Sărat, și lucra ca zilier la o fermă. În aprilie 2020, el a ajuns la spital pentru că tușea foarte puternic. Doar că nu a rezistat acolo și, de frica COVID-19, a fugit. Doar că decizia de a fugi din spital nu a fost prea inspirată.

”M-am suit în tren şi m-au găsit doi poliţişti în gara Boboc. Eram într-un câmp, eu şi soţia mea. După ce am scăpat din spital, am zis să mergem la muncă. Au venit cei doi poliţişti cu o maşină, ne-au întrebat cum ne numim, au zis apoi: staţi pe loc, sunteţi arestaţi! Au scos pistolul în faţa mea şi mi-au zis să nu mă mişc. Am stat pe loc până a venit o Salvare de ne-a luat”, povestea presei, la acea vreme, Strugurel Matei.

Dat pe mâna instanțelor, deși el nu fusese bolnav de coronavirus, Strugurel Matei a fost condamnat la închisoare, mai ales că nu se prezentase la niciun termen de judecată și nu a putut să își dea acordul la o condamnare cu munca în folosul comunității.

„Condamnă inculpatul Matei Strugurel la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. (…) Obligă inculpatul la plata sumei de 550 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, a fost sentința magistraților dată în decembrie 2020.

Condamnat la pușcărie, cu TBC, închis cu alți deținuți

Fără să afle vreodată că a fost condamnat, Strugurel Matei s-a trezit cu poliția acasă care l-a ridicat și l-a dus direct la penitenciarul din Focșani, loc în care Strugurel Matei a fost închis într-o celulă cu alți 40 de deținuți.

E adevărat, nu a stat acolo prea mult timp, după două luni, octombrie 2021, deși fusese condamnat la un an de închisoare, el a fost eliberat. Din fericire pentru bărbat, un avocat a obţinut la Judecătoria Buzău desfiinţarea deciziei de încarcerare din 2020 și rejudecarea procesului.

Cu toate acestea, acum, el a pierdut apelul, iar acum trebuie să mai plătească 300 de lei ca și cheltuieli de judecată. Cu toate acestea, Strugurel Matei nu se va întoarce în spatele gratiilor.