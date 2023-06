Student la Cluj, caut chirie. Ce propunere a primit tânărul de la o bunicuță de 87 de ani, care nu avea nicio rudă în viață

Când a venit la Cluj, în 2021, tânărul a închiriat o casă în cartierul Grigorescu. Imobilul are trei camere și este mai degrabă unul modest. Pentru că prețul cerut de proprietară, o pensionară de 87 de ani, era unul foarte bun, tânărul a acceptat să locuiască aici cu prietena lui și alți doi colegi.

Chiriașii veneau la spital să-i ducă proprietari banii

fusese renovată în urmă cu 10-15 ani, însă era plină de mucegai. Așa că noii chiriași au pus mână de la mână, au cumpărat vopsea și au zugrăvit singuri imobilul.

Pe timpul iernii, bătrâna a fost internată în spital, așa că studenții o vizitau măcar o dată pe lună, pentru a-i duce banii pe chirie. De fiecare dată, ei îi mai aduceau și câteva alimente, dar de fiecare dată femeia le scădea din valoarea chiriei încasate.

La câteva luni după ce s-a externat, bătrâna l-a sunat pe student și i-a făcut o propunere neașteptată. Femeia l-a invitat pe acesta la notar și i-a spus că vrea .

”Mi-a explicat că nu are pe nimeni și nu vrea să rămână casa primăriei

„Miercurea trecută, m-a sunat și m-a rugat să vin cât se poate de repede la ea la apartament, că vrea să vorbească ceva cu mine. Inițial, m-am temut că nu mai poate să ne țină în chirie sau ne crește chiria, dar mi-a explicat că ea nu are pe nimeni pe lume și nu vrea să rămână casa primăriei.

Am stat de vorbă cam 30 de minute, în care mi-a explicat cât de multe am făcut pentru ea și că vrea să merg cu ea la notar să trecem casa la noi (are impresia că eu cu iubita mea suntem căsătoriți)”, a povestit tânărul pe platforma .

Deși ”complet șocat”, tânărul a acceptat să meargă cu proprietara în fața notarului, pentru emiterea unui act de donație.

Discuția cu notarul a făcut-o pe bătrână să șovăie

„Doamna notar ne lasă să așteptăm 30 de minute, dar când aude că e vorba despre un contract de donație, ne ia imediat :)). În momentul ăsta aflu o parte șocantă în care îi spune notăriței că toate proprietățile ei vrea să le treacă pe noi, mai exact un apartament pe strada de la KFC și casa în care stăm acum.

Notara m-a rugat să le las puțin singure și nu am mai asistat la discuție. Ulterior, mi-a spus că i-a cerut să se prezinte cu un document de la doctor că este conștientă și nu are probleme psihice. A rămas că se ocupă să aibă tot ce trebuie și mergem iar”, a mai notat tânărul.

Acela a fost ultima întâlnire pe care studentul a avut-o cu bătrâna, care nu a mai data niciun semn după dicuția cu notarul. Atitudinea femeii l-a pus în dificultate pe tânăr, care recunoaște că nu știe cum să abordeze situația. ”Eu nu îndrăznesc să o sun pe subiectul ăsta. Pe data de întâi ar trebui să trec pe la ea să-i duc chiria. Ce ar trebui să fac?”, se întreabă tânărul.