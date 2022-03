Ce studii are Viviana Sposub. Ce note a luat la BAC prezentatoarea de la Kanal D

Viviana Sposub prezintă matinalul de la Kanal D, alături de Bursucu și George Tănase, dar ce studii are frumoasa prezentatoare? Iubita lui George Burcea a avut rezultate foarte bune la liceu și la examenul de Bacalaureat.

Ce studii are Viviana Sposub

În cadrul unui interviu, a dezvăluit că a fost un copil cuminte la școală, dar și la liceu. Tânăra a avut întotdeauna rezultate remarcabile la învățătură și a muncit foarte mult de-a lungul timpului.

Mai mult, prezentatoarea de la Dimineața cu noi a fost olimpică la limba română și a avut numai 10 pe linie. A absolvit Liceul de Arte ca șefă de promoție.

„Am fost cel mai cuminte copil și nu doar când eram copil, ci și când eram adolescentă. Am învățat foarte bine, am terminat Liceul de Artă șefă de promoție cu 10 pe linie, iar la BAC am avut aproape de 10, câteva sutimi m-au despărțit de acel 10.”, a declarat Viviana Sposub pentru .

Materia preferată a prezentatoarei TV a fost limba română. De altfel, s-a pregătit foarte mult la această materie, care îi este de ajutor în jobul ei în industria televiziunii.

„Materia preferata a fost limba română, având în vedere că îmi place să vorbesc și să comunic cu oamenii din jurul meu și acum cu oamenii din online. A fost materia la care m-am pregătit cel mai bine și îmi este cel mai de folos în meseria pe care o practic.

Am fost olimpică la teoria muzicii și când eram mică, în clasele 5-8 am fost olimpică la română. Părinții mei au fost mereu mândri de mine, inclusiv când am venit la facultate.”, a continuat vedeta.

s-a născut la Botoșani pe 21 iunie 1997 și s-a lansat în televiziune în urmă cu câțiva ani. A prezentat vremea la Antena 1, apoi a fost asistentă la matinalul Vorbește lumea, difuzat la Pro TV.

A absolvit Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani, apoi și-a continuat studiile la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București.