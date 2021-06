Subiecte română Bacalaureat 2021. Ce au avut de rezolvat elevii la real și uman

Examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2021 debutează în dimineața zilei de luni, 28 iunie 2021, odată cu susținerea probei de limba și literatura română.

Ca în fiecare an, examenul maturității are ora de începere programată la 9.00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Următoarea probă a examenului de Bacalaureat are loc marți, 29 iunie, atunci când elevii vor susține proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.

Miercuri, 30 iunie, elevii vor susține proba la alegere a profilului și specializării, fiind și ultima. Joi, 1 iulie, elevii care aparțin minorităților etnice vor susține proba la limba maternă.

Ce subiecte au picat la limba română la examenul de Bacalaureat 2021

vor fi afișate pe site-ul oficial al Ministerului Educației . FANATIK le va publica imediat după ce acestea vor fi disponibile.

Absolvenții vor avea de rezolvat trei subiecte. Primul (50 de puncte) constă într-un fragment de text la prima vedere pe baza căruia elevii vor răspunde la câteva întrebări.

La cel de-al doilea subiect (10 puncte), elevii vor avea de comentat, în câteva rânduri, un fragment de text la prima vedere. La al treilea și ultimul subiect (30 de puncte), absolvenții vor avea de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte pe baza unui text literar studiat în timpul celor patru ani de liceu.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectele de la profilul real vor fi diferite de cele de la profilul uman.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2021, sesiunea iunie – iulie

În perioada luni, 31 mai – vineri, 4 iunie 2021, elevii s-au înscris la prima sesiune de examen

Luni, 28 iunie 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

Marți, 29 iunie 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă (matematică sau istorie)

Miercuri, 30 iunie 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Joi, 1 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Luni, 5 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

Marți 6 – vineri, 9 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor

Vineri, 9 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după contestații

Câți elevi s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2021, sesiunea de vară

Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, s-au înscris la sesiunea iunie – iulie a examenului de Bacalaureat 2021.

Acesta a mai adăugat că numărul total de elevi din anii terminali este de 148.000. Acest număr trebuie raportat la 114.000 de elevi care s-au înscris la examenul maturității.

Inițial, ministrul declarase că 66 % dintre elevi de clasele a XII-a și a XIII-a s-au înscris pentru a susține Bacalaureatul.

În cifra totală transmisă la început (173.000 de elevi) intră și cei de la seral și de la frecvență redusă, unde sunt 25.000 de elevi care nu sunt, de fapt, în an terminal.

Competențele digitale și lingvistice nu au fost susținute nici în aceast an. Ministerul Educației a publicat în Monitorul oficial Ordonanța de Urgență nr 40/2021 și Ordinul 3.842/26 mai 2021, prin care competențele sunt echivalate sau recunoscute.

Astfel, elevii nu au mai susținut competențele și au rămas doar cu probele scrise. Luni, 28 iunie, absolvenții vor susține proba de limba și literatura română. Următoarele două zile sunt dedicate celorlalte probe scrise.

Bacalaureat 2021: ce trebuie să știe elevii

Timpul destinat rezolvării fiecărei probe scrise este de 180 de minute (3 ore), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele vor fi monitorizate audio-video, ca în fiecare an.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și intrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor. Elevilor le este interzis să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.

De asemenea, accesul cu orice fel de manuale, dicționare, sau însemnări, precum și orice mijloc electronic de informare este interzis.