Suma ireală pe care trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Theo Rose la nuntă. Tariful artistei a crescut enorm

Theo Rose are parte de multă popularitate, ea fiind una dintre cele mai apreciate soliste ale momentului din România. La scurt timp după ce a devenit mamă, artista a revenit în lumina reflectoarelor, pentru a-și onora evenimentele pe care le avea programate. De altfel, Theo Rose nu evită să cânte și la nunți sau botezuri, mai ales că încasează sume frumoase. Ce tarife are cântăreața pentru un astfel de eveniment privat!

Suma ireală pe care o percepe Theo Rose la nunți

Theo Rose, pe numele său real Theodora Maria Diaconu, . În ultimii ani, Theo Rose a cunoscut un succes imens. Este din ce în ce mai căutată pentru concerte, dar și pentru evenimente private. Câți bani a ajuns să ceară Theo Rose pentru a cânta la o nuntă?

Și faptul că este antrenoare la Vocea României i-a adus mai multă faimă. Pe lângă programul încărcat de la emisiunile televizate, iubita lui Anghel Damian cântă la spectacolele organizate de primării, în cluburi, la baluri de boboci, dar și la petreceri private sau evenimente corporate.

Solista câștigă enorm

Invitată la podcastul Anamariei Prodan, . Solista nu s-a sfiit să mărturisească că tarifele au crescut în ultimii ani.

Ea a precizat că trupa sa costă în jur de 5.000. În spațiul public s-a vehiculat că Theo Rose ar încasa 10.000 de euro la o nuntă, pentru o prestație muzicală de 60 de minute. O sumă deloc mică, ținând cont că românii abia se descurcă cu finanțele.

„Și acum mai cântăm la nunți. Pot să spun că suma a crescut considerabil. Partea mea se justifică în fața oamenilor, doar că suma totală depășește de cele mai multe ori bugetul lor, pentru că eu am trupă. Adică eu am 8 oameni cu mine pe scenă. Doar trupa mea costă undeva la 5.000 de euro”, a declarat Theo Rose.

Pe lângă banii pe care îi încasează la nunți sau alte evenimente, Theo Rose este renumerată și pentru faptul că face reclamă unui magazin de bijuterii de la noi. În plus, câștigă bani și activitatea nouă din cinematografie, dar și din mediul online.

A devenit mamă pentru prima oară

În vara lui 2023, artista a devenit mamă pentru prima dată. La scurt timp după ce a născut un băiețel perfect sănătos, pe nume Sasha, Theo Rose a decis să revină pe scenă și a reluat chiar și filmările pentru Vocea României.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit”, spunea interpreta, înainte de a naște.