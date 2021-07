Suma ridicolă pentru care a început scandalul dintre Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

Văzuți ca un cuplu inseparabil în muzica populară, Armin Nicoară și Georgiana Lobonț s-au certat ca la ușa cortului, iar acum nici măcar nu își mai vorbesc, iar FANATIK a aflat, în exclusivitate, care este suma de bani de la care a pornit tot circul.

Armin Nicoară: ”Nici nu mai vreau să aud de ea”

Armin Nicoară, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre relația pe care o mai are cu Georgiana Lobonț, artista alături de care a reușit să cucerească topul Youtube.

”Am fost prieteni, dar, de ceva timp încoace, succesul pe care l-a avut, cu ajutorul meu, nu invers, a făcut-o să nu înțeleagă ce i se întâmplă”, ne-a spus, supărat foc, Armin Nicoară.

Și, explică el, totul a pornit de la banii care i se cuveneau, primul semn fiind dat, în fapt, chiar de colaborarea cu care a pornit duetul care de-a lungul timpului, a avut un succes uriaș în topurile Youtube românești.

”Prima melodie pe care am făcut-o împreună este piesa tatălui meu. A insistat să fie pusă pe canalul ei de Youtube, iar eu, prost, am acceptat”, a mai spus, pentru FANATIK, Armin Nicoară.

Armin Nicoară explică cum s-au împărțit piesele

După ce au lansat piesa care, susține Armin Nicoară, i-ar aparține tatălui său, unul dintre cei mai mari artiști din muzica populară bănățeană, a urmat o a doua melodie împreună, un duet care, de asemenea, a făcut furori printre iubitorii de muzică populară.

”Am lansat ”Fata mea”, piesa la care am lucrat și eu. Trebuia să o lansăm pe canalul meu de Youtube, dar a insistat, că ea are fetiță. Iar eu, iarăși, am acceptat”, povestește Armin Nicoară.

Din nou, explică Armin Nicoară, au apărut mici probleme când venea vorba de bani, dar, și atunci, le-a acceptat, încercând să nu provoace tensiuni. ”Am plătit și la studio, și la videoclip, chiar dacă melodia era pentru canalul ei de la Youtube”, spune Armin Nicoară.

”Am întrebat de bani, mi-au spus atunci că îi vom împărți. Iar eu, ca prostul, din nou, am zis că e totul în regulă, că merg pe cuvânt”, ne-a mai spus, cu obidă, Armin Nicoară.

Care este suma de la care a ieșit scandalul

Într-un final, o a treia piesă lansată împreună de Georgiana și Armin Nicoară, a ajuns pe contul de Youtube al saxofonistului din Banat. Succesul, unul mai mare decât la melodiile anterioare, a adus, după sine, așa cum era de așteptat, și încasări serioase.

”Georgiana și soțul ei au început să discute, cu mine, despre bani, despre cum îi împărțim. La primele melodii așteptam încă și eu banii. Au început să îmi spună că nu mai au bani, că au plătit taxe, scuze… Culmea, eu le plătisem lor. Dar ei insistau că vor mai scoate melodii să le punem pe contul meu de Youtube, în baza diferenței de bani. Le-am spus că nu mă interesează, ei au insistat și, la un moment dat, am ajuns să ne certăm. Mai ales că nu voiau să plătească ce datorează. Și nu e vorba de bani, e vorba de principiu. Înțelegerile sunt înțelegeri, cuvântul e cuvânt”, ne-a mai spus Armin Nicoară.

Și, culmea, suma despre care vorbește Armin Nicoară nu este una uimitoare pentru un artist cu succes. ”Vorbim de 3.500 de euro! Dar și dacă erau 500 de euro, și dacă erau 20, procedam la fel, mă deranjează ce se ascunde în spatele acestor lucruri”, a mai precizat Armin Nicoară.

Georgiana Lobonț: ”Nu vreau să mai dau curs”

După ce, la Acces Direct, Georgiana Lobonț și Armin Nicoară s-au contrat la modul cel mai serios, contactată de FANATIK, cântăreața de muzică populară a preferat să nu comenteze scandalul.

”Nu vreau să mai dau curs. (Scandalul, n. red.) l-am încheiat ieri”, ne-a spus Georgiana Lobonț.

Culmea, relația dintre Armin Nicoară și Georgiana Lobonț a devenit una ”la cuțite” după ce, în ultimul an cel puțin, cei doi au fost mai mult decât apropiați, ajungând chiar să glumească la modul ”piperat” pe tema aceasta, saxofonistul sugerând, la un moment dat, la televizor, că s-ar întâmpla foarte multe și în intimitate.