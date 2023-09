Șumi, cutremur în Turcia după prima victorie: „Am vorbit două ore la telefon”

și a izbucnit în lacrimi alături de jucători la finalul partidei. Gigi Corsicanu a povestit pentru FANATIK cum a sărbătorit antrenorul după meci și sperietura pe care o tras-o.

Marius Șumudică, din nou pe val în Turcia: „Era extrem de bucuros. E un tip foarte sentimental”

Gigi Corsicanu a sărbătorit de la mare distanță prima victorie a lui Marius Șumudică și primele puncte ale lui Gaziantep după 6 etape: „Am vorbit cu el și după meci și astăzi vreo 2 ore. Eu vorbesc cu el de 10 ori pe zi la telefon! E fratele meu și mă consider printre cei mai apropiați trei prieteni ai lui. Era extrem de bucuros. Toată lumea îl iubește acolo și îl apreciază. Asta contează cel mai mult pentru el. E un tip foarte sentimental”.

, unde a fost lider în Turcia în 2019: „A mai avut și alte oferte. Și din Arabia Saudită, dar a contat că acolo se simte ca acasă și e convins că o să facă treabă bună”.

Și jucătorii pe care i-a adus sunt văzuți foarte bine la Gaziantep: „Și de Drăguș mi-a zis că e un jucător foarte bun și toată Turcia vorbește de el. E apreciat. Și pe Morais toți l-au lăudat! Se mirau cât de bine a putut să joace la vârsta lui și că este foarte bine pregătit fizic. A ținut ritmul un meci întreg”.

Marius Șumudică a avut parte de un cutremur la propriu după prima victorie la Gaziantep: „Stă într-un hotel pe rotile”

Deși a venit de puțin timp la echipă, Gigi Corsicanu dezvăluie care e principalul atu al echipei: „Obiectivul lui e salvarea de la retrogradare, dar eu sunt convins că o să facă o treabă bună și o să obțină mult mai mult decât salvarea de la retrogradare. Șumi a reușit să formeze un grup foarte puternic.

Sunt uniți, jucătorii plângeau de bucurie la finalul meciului. Asta contează cel mai mult: grupul. Atunci poți avea multe realizări și se compensează și cu un plus de valoare al adversarului prin unitatea grupului”.

A doua zi după meciul câștigat cu 2-0 în fața lui Istanbulspor, la Gaziantep a fost din nou panică: „A fost cutremur de 5,2 grade! Dar el locuiește într-un hotel pe role și rezistă la seism de minim 8,5 grade deci nu cred că are nicio problemă”.

Cât rămâne la Gaziantep

Șumudică i-a dezvăluit lui Gigi Corsicanu că nu are de gând să plece prea curând din Turcia: „Eu din ce am vorbit cu el își dorește să stea la Gaziantep minim 2-3 ani. Are și el o vârstă, 52 de ani. Dacă antrenează acolo câțiva ani, se poate gândi să se întoarcă acasă să stea și el liniștit, că nu îi lipsește nimic”.

Cu toate acestea, familia e lucrul care îi lipsește cel mai mult: „E destul de singur. Soția e aici, fata e la facultate. Băiatul a demarat niște afaceri, deci nu pot merge cu el. Are un staff format numai din români, e acomodat cu zona, cu lumea de acolo și cu tot”.

Gigi Corsicanu, mesaj pentru suporterii Rapidului: „Vreau să înțeleagă toți. Era vorba de sufletul lui”

Marius Șumudică a rămas cu un gust amar după ce nu a fost numit antrenorul Rapidului, însă Gigi Corsicanu nu dorește ca relația cu suporterii să aibă de suferit: „A făcut și el niște greșeli, dar vreau să înțeleagă toți rapidiștii. Era vorba de sufletul lui, de Rapid. Eu mă știu cu el de când eram copii. Întotdeauna îl lua plânsul când asculta imnul echipei.

Și-a revenit acum după ce s-a întâmplat. Și-a dat seama că a făcut niște greșeli prin ultimele sale apariții și chiar a vrut să facă o pauză. El e un tip mai direct, simplu, nu știe să își mascheze trăirile.

A făcut niște greșeli, dar nu trebuie să îl acuzăm. Cu bune și rele e al nostru. Copilul, familia, e a ta orice ar fi. Îți trece, nu ai cum să ții dușmănie pe un membru al familiei. Ăsta e Șumudică, un răzvrătit al familiei, mai nebunatic. Dar el plânge pentru Rapid”.

Fostul lider al galeriei Rapidului a explicat de ce „Șumi” a ales să revină la Gazeșehir: „Nu se pune problema să mai aducă la Gaziantep jucători de la Rapid. El caută soluții și mai voia un jucător român. El a avut multe realizări acolo și a ieșit cel mai bun antrenor din Turcia. S-a dus cu sufletul acolo și s-a simțit extraordinar. Era fără contract și a fost bine pentru ambele părți”.