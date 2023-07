Șumudică atacă din nou conducerea Rapidului: „A fost o răzbunare!”

Tehnicianul a comentat declarațiile făcute de Victor Angelescu și l-a contrat dur, spunând că de fapt acesta nu și-a dorit nicio secundă să îl pună antrenor la Rapid, chiar dacă în urmă cu o săptămână spunea că e o soluție pentru giuleșteni.

Șumudică atacă din nou conducerea Rapidului

Marius Șumudică a atacat din nou conducerea Rapidului, după : „Nu doream să vorbesc nici din momentul în care a fost ales domnul Bergodi antrenor, căruia îi urez mult noroc să-și îndeplinească obiectivul.

Eu nu rămân dator! În primul rând, dânsul se contrazice, nu pot să spun că minte prin ce spune. Acum o săptămână a ieșit și a spus că eu sunt o opțiune pentru Rapid”.

„Eu primesc un telefon de la Daniel Niculae, în care mi-a spus că-mi va spune ce se va întâmpla fie că sunt ales sau nu, iar eu mi-aș fi dorit la Rapid să colaborez cu un alt președinte, adică alături de Dani Coman.

Tot ce a declarat domnul Angelescu, a spus că nu îmi neagă partea sportivă, deci sună a răzbunare, mie așa mi se pare. Eu cu Dani Coman l-am adus pe Nico la Astra ca jucător și care a intervenit de multe ori să joace Nico titular.

Eu n-aș fi vrut că nu merita, dar i-am dat o șansă. Domnul Niculae s-a supărat probabil pentru că la ultimul meci de cupă, la care nu era în lot, era cu un alt jucător, căruia nu-i voi da numele, cu carafe de vin pe masă”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .

„Eu am spus mereu adevărul!”

„Domnul Angelescu a spus că atât timp cât nu poate să colaboreze cu oameni din club, se referea de fapt la domnul Niculae. Cât face 1923+100? A greșit Șumudică, la anul suntem în 2024! Dacă declarațiile mele au fost mult mai picante decât ce spunea Daniel Niculae când erau în Liga 2, îmi cer scuze.

Mie mi-a spus Daniel Niculae că a vorbit cu o listă de antrenori: cu Măldărășanu, nici nu are voie să facă așa ceva. L-au sunat pe Pancu, știind că nu are licența Pro, iar după m-au sunat pe mine, când domnul Bergodi era deja instalat.

Mi-am dat părerea în calitate de antrenor și de suporteri. Din toți jucătorii aduși anul trecut, au reușit parțial cu Dugandzic. Cu ce am greșit? Că spun adevărul?

Toată atitudinea domnului Angelescu mi-a certificat că n-am fost ales ca antrenor nu datorită CV-ului sau a rapidismului, ci a sunat ca răzbunare pentru ce am spus cândva.

Mi-au făcut un bine, îmi știu drumul, mi-am dat seama că nu pot ajunge la Rapid cât domnul Angelescu și domnul Niculae sunt acolo. Le urez baftă și să realizeze ce și-au propus și ce își doresc suporterii.

Promit că nu voi mai discuta subiectul Rapid! Sunt antrenor profesionist, îmi voi urma cariera, acolo unde voi fi solicitat. Le mulțumesc suporterilor că au fost aproape de mine și că și-au dorit să fie la Rapid”, a .

„Eu sunt un tip care nu port ranchiună, niciodată n-am fugit de adevăr, eu spun adevărul și ce s-a întâmplat. Acum o săptămâna a spus domnul Angelescu că eu sunt o variantă pentru Rapid și acum spune că n-am fost niciodată o opțiune. N-am niciun regret!

Nu voi fugi niciodată de adevăr, ce s-a întâmplat sunt argumente. Eu am spus că îmi doresc să lucrez cu altcineva și domnul Niculae s-a simțit lezat. El m-a sunat să ne împăcăm.

Nu veni și spune lucruri neadevărate. Și el când a venit la Rapid a spus că nu vrea să lucreze cu domnul Burcă și a plecat Burcă. E timpul lor, le doresc baftă sincer, să-și îndeplinească obiectivul. Nu am nimic cu domnul Cristiano Bergodi, îi doresc baftă.

Dar astăzi, prin declarațiile făcute de domnul Angelescu, mi s-a deschis ușa și am înțeles că niciodată nu voi putea antrena Rapidul. Domnul Dan Șucu n-a spus nimic despre mine, nu am nimic cu omul ăla, ce să am, nici nu-l cunosc.

Eu niciodată nu pot să influențez un om ca Gigi Corsicanu sau ca Liviu Ungureanu să fie împotriva Rapidului. Ei iubesc mai mult Rapidul decât îl iubesc pe Șumudică. Ei sunt rapidiști, ce treabă am cu ce fac eu. Să-l sun acum pe Bocciu sau Corsicanu și să le spun ce să facă la meci? Chiar nu știu.

Peste tot mi-am dorit să câștig cu orice adversar. Am fost antrenor la Gloria Bistrița, mi-am dorit să câștig pe Giulești, asta nu înseamnă că mă voi bucura excesiv”, a mai spus Marius Șumudică.