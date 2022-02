Super Bowl LVI, Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals în finala NFL! Cine se încoronează în fotbalul american

Fotbalul american naște patimi cât pentru o viață întreagă în Statele Unite și sportul a devenit încet, dar sigur cel mai iubit și cel mai urmărit detronând baseball-ul și lăsând la mare distanță celelalte ligi profesioniste. National Football League propune finala cu numărul 56.

În ultimul act al competiției au ajuns două formații pe care specialiștii nu le-au băgat prea mult în seamă în debutul sezonului regulat. Los Angeles Rams are marea ocazie de a juca finala chiar în California, în timp ce Cincinnati Bengals reprezintă surpriza absolută a anului.

Super Bowl LVI, Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals în finala din NFL!

Pentru necunoscătorii fenomenului, finala NFL se dispută între campioana conferinței NFC și cea din AFC. Meciul este programat să aibă loc pe 13 februarie 2022, pe stadionul SoFi din Inglewood, adică arena proprie a celor de la Rams, marcând al doilea Super Bowl consecutiv și al doilea în general, cu o echipă care joacă pe stadionul său.

ADVERTISEMENT

Trebuie să știți că va fi și primul Super Bowl care va avea loc în a doua duminică a lunii februarie. Regula bătută în cuie în Statele Unite era ca marea finală să de desfășoare în prima duminică. Rams caută al doilea titlu la a cincea lor apariție, dar primul ca franciză găzduită de Los Angeles. Ultima dată au câștigat Super Bowl XXXIV din 1999, însă pe atunci se aflau încă în St. Louis.

Precedenta apariție într-o finală a avut loc în Super Bowl LIII din 2018. De partea cealaltă, Cincinnati are ocazia să câștige pentru prima oară marele trofeu și o poate face la a treia apariție în ultimul act. Ambele echipe au terminat sezonul regulat pe locul 4 în conferință, devenind astfel primul Super Bowl fără o echipă din primele 3 în ambele conferințe.

ADVERTISEMENT

Au fost probleme și cu locul de desfășurare. La începutul lunii ianuarie 2022 s-a raportat că Stadionul AT&T din Arlington, Texas (pe atunci Stadionul Cowboys), era considerat gazdă alternativă pentru joc din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19 în California, atribuite variantei Omicron. Câteva zile mai târziu, NFL a confirmat că finala va rămâne pe stadionul SoFi.

Spre deosebire de anul trecut, atunci când arena a fost ocupată doar la 37% din capacitate, acum fanii pot merge liniștiți. Toți cei prezenți vor primi o mască din partea organizatorilor. De asemenea, suporterii care participă la Super Bowl trebuie să prezinte dovada vaccinării, un test PCR negativ care a fost efectuat în ultimele 48 de ore sau un test antigen negativ care a fost făcut în ultimele 24 de ore.

ADVERTISEMENT

Los Angeles Rams, piesă cu piesă într-un puzzle perfect

Los Angeles Rams au încheiat sezonul regulat cu un record de 12 victorii și 5 înfrângeri. Antrenorul Sean McVay, aflat la al cincilea an pe banca tehnică a formației a simțit nevoia unor schimbări importante după finala pierdută în 2018. Mai întâi de toate, vedeta Jared Goff a intrat într-un con de umbră și McVay nu a stat o clipă pe gânduri.

L-a trimis la pachet alături de două opțiuni din prima rundă și una din a treia rundă la Detroit Lions în schimbul veteranului Matthew Stafford. Ales primul în 2009, quarterback-ul nu a rupt deloc gura târgului în play off, însă lucrul acesta s-a întâmplat și din cauza echipei.

ADVERTISEMENT

Statisticile lui erau bune și antrenorul lui Rams a jucat totul sau nimic în cazul său. Mai mult decât atât, Rams au făcut o altă achiziție semnificativă la jumătatea sezonului, când au trimis opțiunea a doua și a treia din draft celor de la Denver Broncos pentru Von Miller, un jucător cu 8 selecții în Pro Bowl.

Campania spectaculoasă de achiziții nu s-a încheiat aici și câteva săptămâni mai târziu, l-au adus și pe receiverul Odell Beckham Jr., și el cu 3 selecții în Pro Bowl.

ADVERTISEMENT

Încet, dar sigur echipa a crescut și ofensiva lui Rams s-a clasat pe locul 9 la yarzi. Stafford a aruncat nu mai puțin de 41 de pase de touchdown, un record al carierei, dar a condus și liga la capitolul intercepții, 17 la număr. A stabilit, de asemenea, recorduri ale francizei cu 404 pase complete și 4.886 yarzi aruncați.

Wide receiver-ul Cooper Kupp a scris și el istorie și a devenit al patrulea jucător din NFL și primul din 2005 încoace care a condus liga la recepții, 145, yarzi recepționați, 1.947 și touchdownuri marcate, 16.

Cum a ajuns Los Angeles Rams în Super Bowl

Los Angeles Rams a câștigat meciul din Wild Card împotriva rivalei din NFC West, Arizona Cardinals, 34-11, marcând prima victorie în carieră, în play off, pentru Stafford. Runda următoare le-a scos în față chiar campioana en titre. Tampa Bay și Tom Brady s-au agățat de fiecare minge și, deși conduceau cu 27–3, câteva greșeli costisitoare făcute de echipa din Los Angeles a făcut ca Buccaneers să egaleze cu 42 de secunde rămase.

Cu toate acestea, Stafford a fost perfect, a împins jocul în jumătatea adversă și kickerul avea să-l trimită acasă pe Brady, cel poreclit GOAT, cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Finala NFC a însemnat o altă bătălie teribilă pentru Rams, de data aceasta cu San Francisco 49ers. O intercepție târzie a făcut ca echipa lui McVay să prindă biletele pentru Super Bowl.

Cincinnati Bengals, posibila campioană la care nimeni nu a fost atent

Cincinnati Bengals au încheiat sezonul cu un record de 10 victorii și 7 înfrângeri. Au pierdut până acum de două ori marea finală, ultima oară în 1988 și de atunci formația a fost într-o căutare continuă. Ca să vă faceți o idee, Bengals nu au mai câștigat niciun meci de play off din 1990 și până în prezent.

În debutul sezonului, specialiștii aproape că nici nu i-au băgat în seamă, având în vedere că în urmă cu puțin timp echipa încheia cu două victorii și, atenție mare, 14 înfrângeri. Așadar, piese multe lipsă dintr-un puzzle destul de mare. Cu toate acestea, cu prima opțiune a draftului din 2020, Benglas l-au draftat pe Joe Burrow, câștigător al Trofeului Heisman.

În al doilea an, Cincinnati l-au draftat pe receiverul Ja’Marr Chase, cel care a fost coechipierul lui Burrow la LSU. Și de aici încolo, ofensiva a început să arate promițător. Cei doi au schimbat din temelii franciza și au adus suporterii la stadion.

Ce traseu a avut Cincinnati până în Super Bowl

În wildcard, Bengals i-au învins pe Las Vegas Raiders cu 26–19 punând capăt celei mai lungi secete din cele patru sporturi majore din America de Nord. A urmat șocul cu Tennessee Titans, formație care a terminat prima în conferință și care a investit masiv în ultima perioadă pentru a ajunge în marea finală.

A fost totul în zadar pentru Titans. O zi înfiorătoare a quarterback-ului Ryan Tannehill a făcut ca Bengals să scape cu o victorie uriașă, 19–16 după un field goal în ultima secundă al lui McPherson. Culmea, Burrow a fost pus la pământ de nouă ori, egalând recordul din play off al lui Warren Moon din 1993 și făcându-l cel mai „trântit” coordonator de joc, dar care reușește să câștige un meci de playoff.

În finala conferinței AFC împotriva celor de la Kansas City Chiefs, Cincinnati aproape că nu avea șanse. Mai ales că, la un moment dat, scorul era 21–3. Trupa lui Mahomes s-a relaxat prea devreme, a început să sărbătorească și s-a trezit când nimic nu mai era de făcut. Meciul a intrat în prelungiri, acolo unde Vonn Bell l-a interceptat pe Mahomes. A urmat un alt field goal teribil și Bengals ajungeau în ultimul act al competiției.

Los Angeles Rams versus Cincinnati Bengals, statistici și ipoteze

Cu o victorie în fața lui Rams, Joe Burrow va deveni primul quarterback din istorie care a câștigat Trofeul Heisman, un campionat național și un titlu de Super Bowl. În precedentele finale jucate în colegiu, Burrow a aruncat 12 pase de touchdown și nicio intercepție împotriva Oklahoma și Clemson.

De asemenea, Sean McVay va deveni cel mai tânăr antrenor principal care va câștiga Super Bowl dacă Los Angeles învinge Cincinnati. McVay, care și-a sărbătorit cea de-a 36-a zi de naștere pe 24 ianuarie, l-ar depăși pe antrenorul celor de la Steelers, Mike Tomlin, care avea șase săptămâni în plus când Pittsburgh a învins Arizona în Super Bowl XLIII.

Jerry Rice deține recordul pentru cei mai mulți yarzi recepționați într-un Super Bowl. Rice a adunat 215 yarzi în timpul meciului câștigat de 49ers chiar împotriva celor de la Bengals în Super Bowl XXIII. Doar că, de data aceasta receiverii Ja’Marr Chase de la Cincinnati și Cooper Kupp de la Rams, ar putea amenința cu siguranță acel record. Ambii au avut statistici impresionante în play off.

Este pentru a doua oară când doi jucători de pe poziția de QB care au fost draftați cu prima opțiune la general se vor înfrunta în Super Bowl. Prima dată a fost între Cam Newton și Peyton Manning în Super Bowl 50. Matthew Stafford a fost omul numărul 1 în draftul NFL din 2009, în timp ce Burrow a fost primul jucător selectat în draftul NFL din 2020.

Cine ar putea să decidă Super Bowl-ul

Matthew Stafford a evoluat în colegiu pentru Georgia și a ajuns în Detroit, oraș pentru care a jucat din 2009 până în 2020. A avut nevoie de doi ani de zile pentru a arăta de ce este în stare. A ajuns în Pro Bowl și a devenit cel mai rapid jucător care aruncă 20 de mii de yarzi, 30 de mii și chiar 45 de mii de yarzi.

După un sezon de debut scurtat de accidentări, Burrow a revenit în al doilea an și a ajuns până în Super Bowl. Reprezintă o poveste de succes americană și nu puțini sunt tinerii care vor să-i calce pe urme. Deține mai multe recorduri ale francizei Bengals și este la egalitate cu Boomer Esiason pentru cele mai multe victorii în playoff.

Ambele echipe sunt periculoase, dar Ja’Marr Chase este cel mai electrizant receiver al întregului meci. Este, de asemenea, cel mai tânăr, la doar 21 de ani. Asemenea lui Justin Jefferson, produs de LSU înaintea lui, a ieșit din facultate ca un receiver subestimat, doar că el a reușit într-un timp atât de scurt să pună la respect mai toate apărările întâlnite

Dacă Chase este cel mai exploziv WR din Super Bowl, Cooper Kupp este cel mai dinamic. Ori de câte ori Stafford se întoarce pentru a arunca, el este disponibil sau va fi acolo la momentul potrivit. Aproape că nu există pasă pe care acest jucător să nu o poate prinde și lucrul acesta se datorează antrenamentelor dure la care se supune.

Cine cântă imnul, cine deschide Super Bowlul

Anul acesta, Mickey Guyton este cea care va interpreta imnul Statelor Unite ale Americii. Crescută în Texas, Guyton a fost expusă la diferite tipuri de muzică de la o vârstă fragedă, iar ceea ce propune ea încorporează elemente de muzică country și R&B contemporan. După ce s-a mutat la Nashville, Tennessee în 2011, a semnat un contract de înregistrare cu Capitol Records și în 2015 i-a fost lansat EP-ul de debut Unbreakable.

De-a lungul timpului, doar cinci interpreți au avut onoarea să cânte de două ori imnul la Super Bowl. Bine, cinci este puțin spus având în vedere că Marching Band-ul celor de Grambling State University și corul United States Air Force Academy au bifat acest lucru. Au urmat Aaron Neville, prima oară în Super Bowl-ul cu numărul 24 atunci când San Francisco 49ers s-a distrat efectiv cu Denver Broncos învingând cu 55 – 10 într-o finală în care Joe Montana a fost declarat MVP.

Interesat este faptul că Aaron Neville a mai interpretat imnul și în finala cu numărul 40 atunci când Steelers au învins pe Seattle Seahawks cu 21 – 10, Hines Ward fiind declarat atunci cel mai valoros jucător de pe teren, într-un Super Bowl în care aruncarea monedei a fost făcută de Tom Brady.

Un alt amănunt aparte ține de faptul că uneori s-a întâmplat ca interpreții să cânte chiar în orașul în care locuiau. Anita Bryant a făcut-o în Miami, Aretha Franklin în Detroit, Beyoncé Knowles în Houston și Diana Ross în Detroit.

The Star-Spangled Banner este imnul național al Statelor Unite ale Americii. Versurile melodiei provin dintr-un poem de Francis Scott Key, un poet amator, care scria în 1814, “Defence of Fort McHenry” după ce fusese martor al

bombardamentului de la Fort McHenry Baltimore, bombardament care a avut loc în timpul războiului din 1812.

Ca o curiozitate, poemul a fost folosit multă vreme ca un cântec de beție de către englezi. Imediat după ce i s-au mai schimbat din versuri si i s-a adăugat și o coloană sonoră, acesta avea să devină un cântec patriotic. Este nevoie să atingi o octavă și jumătate pentru a-l putea interpreta.

Pauza Super Bowl, momentul în care nimeni nu respiră! Cel mai așteptat concert al anului

Anul acesta, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige şi Kendrick Lamar vor cânta pentru prima dată împreună pe aceeaşi scenă la show-ul din pauza Super Bowl. „Ocazia de a cânta în pauza Super Bowl va fi una dintre cele mai mari bucurii ale carierei mele”, a spus Dr. Dre la puține momente după anunțul oficial. Artistul premiat de şapte ori cu Grammy a adăugat că reprezentaţia lor va fi un moment cultural de neuitat.

Dr. Dre a debutat pe scena rap a Coastei de Vest împreună cu Eazy-E şi Ice Cube şi a făcut parte din grupul N.W.A., care a avut un impact major în cultura hip-hop şi industria muzicală, la finalul anilor 1980. Dre este responsabil pentru crearea unor staruri ca Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent şi Lamar. El a produs şi piesa „Family Affair”, cea mai de succes a lui Blige.

Roc Nation şi producătorul Jesse Collins, nominalizat la Emmy, vor fi co-producători ai show-ului din pauza finalei. Întreg evenimentul, meciul şi spectacolul, va fi transmis live de NBC. Cei cinci artişti au, combinat, 44 de premii Grammy, cu Eminem deţinând cele mai multe, 15.

Fondatorul Roc Nation, rapperul şi producătorul Jay-Z, a transmis că show-ul va fi „istorie în devenire”. Vă readucem aminte că la Super Bowl au mai cântat în trecut artişti ca Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira şi, cel mai recent, The Weeknd.

Nu uitați că această posibilitate de a cânta în pauza Super Bowlul-ui este considerată o adevărată onoare pentru artiștii invitați, datorită imensei popularități de care se bucură meciul.

Cum poți vedea Super Bowl, cine sunt comentatorii meciului

Din păcate, după ce preț de câțiva ani de zile, Super Bowl-ul a fost transmis în România de canalele Sport 1 și Telekom Sport, acum marele meci nu mai este live pe niciun canal. Ca o curiozitate, multe dintre finalele NFL care s-au putut vedea în România au fost comentate .

Cine vrea să vadă Super Bowl-ul din acest an are posibilitatea să o facă legal. Costă 0,99 de cenți, adică nici măcar un dolar și rămâne și cu un abonament la NFL Network. Banii îi puteți achita direct pe site-ul oficial.

Cine nu dispune de această sumă, poate da click AICI.

Comentatorii show-ului în SUA sunt Al Michaels și Criss Collinsworth. Primul este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de peste ocean aflați în spatele microfonului. A devenit celebru după ce a comentat „Miracle on Ice”, totul culminând cu fraza care a intrat definitiv în istorie. “Do you believe in miracles? YES!”, a urlat Michaels de fericire în timpul unui meci.

Collinsworth este un fost jucător profesionist de fotbal american care a evoluat ca wide receiver în Liga Națională de Fotbal timp de opt sezoane, culmea, toate cu Cincinnati Bengals. A jucat fotbal în colegiu pentru Universitatea din Florida și s-a angajat la NBC, Showtime și NFL Network acolo unde realizează emisiuni cunoscute. Este câștigător a 16 premii Sports Emmy

Curiozități despre Super Bowl

Anul acesta, 30 de secunde de publicitate în timpul Super Bowl costă, atenție mare, nu mai puțin de 7 milioane de dolari. Au fost vândute toate pachetele posibile și imposibile și, în mod evident, jucătorii importanți de pe piață s-au duelat pentru fiecare calup în parte.

În New York, în urmă cu 5 ani de zile, guvernatorul a avut un mesaj cât se poate de ferm. Acesta i-a rugat pe oameni să nu mai meargă buluc la toaletă în pauză pentru că instalațiile îmbătrânite ale orașului nu au cum să reziste la milioane de folosiri în doar câteva minute.

Spectacolele de gală din pauza finalei de fotbal american datează din anii ʼ60. Cel care a deschis seria concertelor pur și simplu grandioase a fost . A făcut-o în 1993 după ce a refuzat de câteva ori invitația. Oamenii au rămas gură cască și show-ul megastarului avea să fie numit cel mai bun spectacol care a avut loc vreodată la un meci de fotbal american.

Cu toate acestea, sora lui Michael a rămas în memoria publiclui în finala din 1 februarie 2004. De altfel, cam de pe atunci oamenii au început să și cunoască sintagma defecţiune a costumului. Concret, pentru cine a uitat sau pentru cei care sunt prea tineri, Janet Jackson a cântat atunci împreună cu , cel care avea să-i dezgolească un sân.

Mai bine de jumătate de milion de dolari au plătit cei de la CBS amendă și de atunci există un delay, o ușoară întârziere în transmisiunea live. Adică ceea ce vedeți în direct s-a întâmplat cu foarte, foarte puțin timp înainte.

Timberlake a smuls o parte din sutienul de piele al artistei, urmând ca aceasta să rămână cu o piesă de lenjerie din dantelă roşie. Doar că, Janet Jackson purta şi o bijuterie care îi acoperea mamelonul, ceea ce a făcut ca ipoteza regizării întregului moment să fie una cât se poate de plauzibilă.